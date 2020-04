El duque de Sussex pone voz a un especial animado del tren 'Thomas the Tank'

LEA TAMBIÉN

El duque de Sussex, nieto de la reina Isabel II, hará la introducción de un especial animado de televisión dedicado a 'Thomas the Tank', con motivo del 75 aniversario de esta serie presente en la infancia de los británicos.

'Thomas & Friends: The Royal Engine' contará con personajes de la familia real, como la misma Isabel II y el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, mientras que el príncipe Enrique hará la presentación ante la cámara para recordar esta serie infantil.



El principal personaje, Thomas the Tank, "viajará" a Londres para llevar a un "compañero" al palacio de Buckingham, residencia de la familia real, para recibir una condecoración, según informó este martes 28 de abril de 2020 la empresa Mattel Inc.



En este episodio, que será emitido por la plataforma Netflix el 1 de mayo, habrá un nuevo personaje, que lleva el nombre de "duquesa de Loughborough", cuya voz estará a cargo de la actriz Rosamund Pike.



"Thomas the Tank Engine ha sido un rostro familiar, consolador para tantas familias durante estos 75 años, entreteniendo, educando e inspirando a niños sobre asuntos importantes a través de sus historias y personajes, declaró el príncipe Enrique con motivo del lanzamiento de este programa.



"Ciertamente, tengo bonitos recuerdos de crecer con Thomas y Amigos al ser transportado a nuevos lugares a través de estas aventuras", agregó.



"Estoy muy orgulloso de que se me haya pedido participar en este episodio especial. Le deseo a Thomas y Amigos un muy feliz aniversario", comentó el nieto de reina Isabel II, cuya introducción fue grabada el pasado mes de enero.



En este espacio de 22 minutos, el personaje 'Sir Topham Hat' es invitado por la reina Isabel II al palacio para recibir una condecoración por sus servicios al mundo del ferrocarril, y, para ello, el príncipe Carlos, le pide a la locomotora 'Thomas'# que lo traiga a la capital británica.

Las historias de estos trenes fueron creadas por el reverendo Wilbert Awdry y su hijo, Christopher, publicadas por primera vez en 1945, pero años después fueron llevadas a la televisión en una serie animada, en la que aparecieron otros personajes, como 'Toby'.