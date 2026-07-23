El cielo de Escocia amaneció con un dragón de ocho metros y era real

Un dragón animatrónico de ocho metros sobrevoló el cielo de Glasgow, la ciudad mas grande de Escocia.

Durante los amaneceres del 21 y 22 de julio de 2026, el dragón animatrónico sorprendió a los transeúntes, que captaron el insólito avistamiento con sus teléfonos.

Este impresionante modelo fue creado para promocionar la tercera temporada de ‘House of the Dragon’ de la exitosa serie original de HBO Max.

Características del dragón animatrónico Syrax

El artefacto cuenta con 23 partes móviles que permiten reproducir el movimiento de las alas, la cola, el morro y los timones.

Tiene tecnología avanzada en fibra de carbono y aluminio, un peso total de 13 kilogramos y un tiempo de construcción de tres meses con un equipo de 14 especialistas que invirtió cerca de 3 000 horas.

El proceso de fabricación de Syrax

Matthias Muthsam, técnico y piloto de Airstage, detalló a Glasgow Live el proceso de fabricación:

“Empezamos con un modelo 3D que nos envió HBO. A partir de ahí produjimos el modelo de corte”.

Además, destacó que “básicamente es fibra de carbono y espuma, con dos motores vectoriales para reducir el empuje”.

Un dragón animatrónico de House of the Dragon‘ sobrevoló Glasgow. • X @voiceonthebox

La inspiración detrás del diseño de Syrax

De acuerdo con The Independent, el diseño se basó en escaneados 3D tomados directamente del set de producción.

El inventor principal tomó como referencia conceptual la máquina voladora original de Leonardo da Vinci.

De Londres a Glasgow: el viaje del dragón Syrax

Este modelo ya había volado sobre Londres para promocionar la tercera temporada de la serie y fue trasladado a Glasgow para coincidir con la inauguración de los Juegos, que se celebran del 23 de julio al 2 de agosto.

La llegada de Syrax a Glasgow demuestra el poder de la tecnología y el diseño audiovisual para llevar la magia de ‘House of the Dragon’ de la pantalla a la realidad.

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