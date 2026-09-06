‘Dormíamos con el horno abierto’: la cruda historia de infancia que un actor decidió revelar

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Un niño en Newark, Nueva Jersey, salía cada semana rumbo a Nueva York para presentarse a castings.

Entre semana iba al colegio, jugaba baloncesto y asistía a la iglesia.

Nada en su rutina delataba lo que ocurría puertas adentro de su casa.

El secreto que sus padres guardaron durante años

Michael B. Jordan lo contó así en el podcast On Purpose de Jay Shetty: “Crecimos siendo muy pobres, pero no lo sentíamos así. Creo que hicieron un buen trabajo escondiendo esas cosas”, según recogió Infobae.

Solo con los años entendió detalles que de niño le pasaban desapercibidos.

“Dormíamos en la cocina con el horno abierto“, reveló el actor.

Esa una práctica bastante documentada entre familias de bajos recursos en Estados Unidos, especialmente en ciudades con inviernos fríos como Newark para generar calor en el hogar.

También recordó los períodos en que la familia se instalaba durante semanas en casa de la abuela.

Pero detrás de esa infancia había otra historia

El actor destacó que tener a ambos padres presentes y comprometidos con su desarrollo fue “algo poco común” en su círculo cercano.

Esa estructura familiar, sumada a una educación basada en la disciplina, marcó el resto de su camino.

El peso que cargó en silencio durante toda su carrera

Jordan confesó que, durante gran parte de su trayectoria, vivió entre la culpa y el síndrome del impostor. Recién en el último año o dos, dijo, logró aceptar por completo que ese camino era realmente el suyo.

Ese aislamiento comenzó, según explicó, cuando era apenas un niño que volvía de Nueva York con experiencias que no podía compartir con nadie de su entorno.

“Volvías a casa con experiencias que no podías compartir con nadie. No querías que nadie se sintiera menos”, dijo, de acuerdo con KCH FM.

Lo que lo mueve hoy, más allá de la actuación

Michael B. Jordan es propietario minoritarios del AFC Bournemouth de la Premier League.

En la conversación con Shetty, Jordan explicó cuál considera su propósito actual: romper los patrones que se repiten de generación en generación en su familia y comunidad.

“Una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. Y yo me niego a ignorarlo”, afirmó, según KCH FM.

Mencionó a su sobrino como ejemplo de esa responsabilidad, ya que el niño imita cada uno de sus gestos.

Esa misma lógica, dijo, guía su incursión en los negocios, incluyendo su participación en el club inglés AFC Bournemouth junto al empresario Bill Foley.