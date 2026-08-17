De ‘Doomsday’ a ‘Coco 2’: estas son las películas de Disney, Pixar y Marvel que llegarán hasta 2029

Disney presentó en D23 parte de su calendario de próximos estrenos, con nuevas entregas de Marvel, Pixar, Disney Animation y Star Wars.

Entre los anuncios que más llamaron la atención están Avengers: Doomsday, Los Increíbles 3, Coco 2, Frozen 3 y la nueva película de X-Men. También se conocieron detalles de proyectos originales como Ghost Market y Gatto.

El calendario comienza en 2026

Doctor Doom pone de rodillas a los héroes en el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre de 2026, mientras que Hexed llegará el 25 de noviembre.

Por su parte, VisionQuest, la serie de Marvel que continúa la historia iniciada con WandaVision, está prevista para octubre.

2027 estará marcado por Pixar, Disney y Star Wars

El siguiente año tendrá varios estrenos animados. Gatto llegará en marzo y Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, está prevista para mayo. También llegará la película de Bluey en agosto, mientras Frozen 3 tiene programado su estreno para noviembre.

En 2028 se concentrarán varias de las apuestas más importantes. Ghost Market, Enredados en versión live action, Lilo & Stitch 2, X-Men y Los Increíbles 3 forman parte de la cartelera.

Y todavía hay una fecha que apunta mucho más lejos: Coco 2 llegará en noviembre de 2029. Pixar confirmó la continuación durante D23, con Miguel nuevamente como protagonista.

Este es el calendario de estrenos de Disney

2026

VisionQuest — 14 de octubre

Hexed — 25 de noviembre

Avengers: Doomsday — 18 de diciembre

2027

Gatto — marzo

Oswald — febrero

Ice Age: Boiling Point — febrero

Star Wars: Starfighter — 28 de mayo

Bluey — 6 de agosto

Frozen 3 — otoño

2028

Ghost Market — 10 de marzo

Enredados — 31 de marzo

X-Men — 5 de mayo

Lilo & Stitch 2 — 26 de mayo

Los Increíbles 3 — 16 de junio

Clay — noviembre

2029

Coco 2 — noviembre

Sin fecha confirmada

Zootopia 3

Este calendario reúne películas y series anunciadas o actualizadas durante el evento, por lo que algunas fechas podrían modificarse posteriormente.

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