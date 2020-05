Donan un cuadro al Rijksmuseum de Ámsterdam en homenaje a víctimas de coronavirus

LEA TAMBIÉN

El Rijksmuseum de Ámsterdam contará con una nueva obra en su exposición a partir su reapertura, el lunes 25 de mayo de 2020, un cuadro del siglo XVI del artista flamenco Spranger, donado por un marchante de arte en homenaje a las víctimas del coronavirus, anunció el museo este miércoles 27 de mayo de 2020.

“El Rijksmuseum recibió una pintura excepcional de Bartholomeus Spranger de parte del marchante de arte y coleccionista Bob Haboldt”, declaró el museo en un comunicado.



Spranger, pintor, dibujante y grabador flamenco, fue uno de los principales exponentes del manierismo nórdico.



Su cuadro 'El cuerpo de Cristo sostenido por ángeles', óleo sobre cobre realizado hacia 1587, estará expuesto a partir del lunes 1 de junio de 2020 , cuando el museo abrirá sus puertas de nuevo, tras haber estado cerrado desde mediados de marzo a causa de la pandemia.



“El coronavirus me afectó, sobre todo emocionalmente. Esto me hizo pensar. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo recordar este periodo?”, declaró Bob Habolt, citado en el comunicado.



“Decidí donar esta obra excepcional de Bartholomeus Spranger al Rijksmuseum”, agregó.



“En primer lugar, para todo el mundo, en homenaje a las víctimas de covid-19, pero también como ejemplo para que todo el mundo haga una buena acción por los museos. Espero que otros lo hagan también”, explicó.



Haboldt había puesto en venta el cuadro durante la prestigiosa feria internacional de arte y antigüedades TEFAF de Maastricht, en Holanda, pero la venta fue anulada después del cierre de la feria, a causa de la pandemia.



No se divulgó ningún precio, pero una obra de Spranger, más grande, fue vendida por 5,5 millones de euros en la TEFAF, según medios locales.

“Vemos que en este periodo difícil, el arte reconforta mucho y es una fuente de esperanza y de reflexión”, declaró por su parte Taco Dibbits, director del Rijksmuseum, que cuenta con otras obras de Spranger en su colección.