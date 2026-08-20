El documental del queso chonero va por otro premio y necesita el apoyo de Ecuador

El documental ecuatoriano ‘Relatos y Secretos del Queso Chonero’ ya ganó un reconocimiento internacional, pero todavía puede llevarse otro premio.

La producción que cuenta la historia de este alimento tradicional de Chone, Manabí, ahora compite por el voto del público en el Food Film Menu 2026.

El cortometraje obtuvo la categoría Innovación, Creatividad y Emprendimiento del certamen impulsado por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT).

Tras ese triunfo, pasó a competir por el Public’s Favourite Film frente a otras 13 producciones ganadoras.

Un documental sobre el queso chonero

‘Relatos y Secretos del Queso Chonero’ muestra el origen de una tradición gastronómica vinculada con la ganadería de Chone.

El documental sigue el trabajo de las familias campesinas y productores que conservan las técnicas de elaboración transmitidas entre generaciones.

El proceso incluye el ordeño de las vacas, el cuajado de la leche y el prensado manual del queso.

¿Dónde ver el documental del queso chonero?

La producción también aborda la importancia de la calidad de la leche, el ganado cebú y las características del ecosistema de la zona.

El cortometraje también recoge los testimonios de académicos, ganaderos, pequeños productores y empresarios locales sobre el valor cultural y económico del queso chonero y la aspiración de conseguir una denominación de origen.

Las imágenes recorren además las fincas, los paisajes rurales, las haciendas y las escenas familiares relacionadas con este producto. El documental del queso chonero está disponible en YouTube:

El jurado ya le dio su primer reconocimiento

El jurado internacional destacó la introducción del cortometraje, la calidad de sus imágenes y sus valores de producción audiovisual.

El premio corresponde específicamente a la producción cinematográfica que cuenta la historia del queso chonero, no al alimento como producto.

La participación ecuatoriana forma parte de Manabí Gastronomía Milenaria y fue presentada a través de la Prefectura provincial.

¿Cómo votar por el documental del queso chonero?

La votación está abierta hasta el 30 de agosto de 2026.

Para votar, se debe ingresar al formulario del concurso, completar los datos solicitados y seleccionar ‘Relatos y Secretos del Queso Chonero’ entre las producciones participantes.

Votar por ‘Relatos y Secretos del Queso Chonero’

¿Cuándo se sabrá si ganó?

El ganador del premio del público será anunciado el 17 de octubre de 2026, durante la Segunda Cumbre Mundial de Gastronomía, donde se realizará la ceremonia del Food Film Menu 2026.

¿Qué es el Food Film Menu 2026? El Food Film Menu 2026 es una convocatoria internacional de cortometrajes sobre gastronomía, organizada por el IGCAT (Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo), una organización sin fines de lucro fundada en 2012. ¿De qué se trata el Food Film Menu 2026? Es una competencia anual donde cineastas de todo el mundo —profesionales o aficionados— envían cortometrajes que cuenten historias sobre cultura alimentaria: tradiciones culinarias, productores de alimentos, prácticas sostenibles y el significado cultural de la comida en distintas regiones. ¿Cómo es la participación en el Food Film Menu 2026? Un jurado internacional de expertos selecciona hasta 14 cortometrajes ganadores por categoría.

Las categorías incluyen temas como turismo sostenible, seguridad alimentaria y biodiversidad, educación alimentaria, y tradiciones culinarias regionales, cada una con un socio institucional distinto (como Slow Food o el Future Food Institute). También hay una votación pública en redes sociales para elegir la “Película Favorita del Público”.

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