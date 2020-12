Demorada por disturbios y covid-19, película chilena se replantea el relato sobre la migración

¿Qué tal un "dramedy" andino con toques musicales para acompañar las tradicionales películas de Navidad?

'Lina de Lima', protagonizada por la actriz y cantante peruana Magaly Solier, está finalizando un viaje de vértigo y lleno de escollos hasta la audiencia con un relato que cuestiona la mirada sobre la migración en Chile con toques de comedia, drama y piezas originales de música latina.



Tras su paso por varios festivales internacionales y el estreno por 'streaming' en HBO y Hulu en Norteamérica, la cinta finalmente llegará a Chile en versión online y en espacios de cine habilitados, luego de verse afectada por la pandemia de coronavirus que diezmó la industria del entretenimiento.



Solier, quien protagonizó el filme 'La Teta Asustada', ganador del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín de 2009, encarna a Lina, una mujer peruana que emigra a Chile, que ya superó el golpe inicial de la migración y ha empezado a acomodarse en su entorno.



Su realidad dejó de estar enfocada solo en el trabajo sino que se nutre de una mezcla variopinta de nuevas amistades, sexo casual y acercamiento a otras culturas.



"Hay una especie de (idea) de que está mal visto que un migrante lo pase bien, está mal visto cualquier tipo de placer, porque tú fuiste para sacrificarte", dijo a Reuters la directora chilena del filme, María Paz González.



"Este no es el migrante pobre que sufre, que se castiga, que está solo", afirmó González sobre su primer largometraje de ficción, una coproducción entre Chile, Perú y Argentina.



Ya establecida, Lina consolida vínculos en su nuevo país alejándose del estereotipo de la "mujer santa" y cantando ritmos afrolatinos, boleros y folclore pop. Muchas de las piezas coreografiadas y con cuidados arreglos son interpretadas por Solier, quien colaboró con la directora en las composiciones.



González hizo alusión al subgénero "dramedy" para referirse a la mezcla de drama y comedia del filme. Lina utiliza atuendos esplendorosos, de colores vivos, y canta también en quechua, aportando magnetismo a las escenas.



"La energía para mí de muchos de los migrantes que viven acá no está asociada a la tragedia", comentó la directora. "No es solo la tragedia lo que constituye la experiencia de la migración, es más la fortaleza que la tragedia", agregó.



La película debutó en el Festival de Toronto el año pasado, pero su estreno en los cines chilenos quedó en suspenso por las protestas sociales que iniciaron en el país a fines de 2019 y por la llegada del coronavirus en marzo de este año.

"Teníamos un estreno inicialmente en noviembre del año pasado y por toda la revuelta social lo postergamos para marzo, y no pensábamos en marzo sobre este factor (de pandemia)", dijo González. "Estamos en el plan de que la tercera sea la vencida y poniéndole toda la energía para que salga", concluyó