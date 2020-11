Disney+ aterriza en Latinoamérica con un singular cruce de tuits con Netflix; ¿qué trae su parilla?

Llegó el día: Este martes 17 de noviembre del 2020, Disney Plus arribó a Latinoamérica para presentar su servicio de 'streaming' con un diverso catálogo que agrupa series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. La 'batalla' entre plataformas ya estaba anunciada, pero Netflix decidió ponerle fin a la rivalidad y darle la bienvenida a su 'colega'.

La noche del lunes 16 de noviembre, Netflix escribió en su cuenta oficial de Twitter: "!Bienvenido a Latinoamérica! Ya verás que aquí están los mejores fans. Que La Fuerza te acompañe y Hakuna Matata”.



Los saludos amistosos de Netflix no pasaron desapercibidos y Disney Plus respondió: "NO PUBLICAR: responder confirmando que los fans de Latinoamérica son lo mejor y de paso confesar todo nuestro amor por las historias de Netflix. *Nota: dejar de usar este recurso (por un tiempo)".



La interacción no culminó ahí. Netflix replicó: "Protip: Prepárate para que te pidan la tercera temporada de 'The Mandalorian', aunque no haya terminado la segunda".



Una lluvia de comentarios recibieron las dos plataformas. Los usuarios aplaudieron la camaradería entre los servicios.

Disney+ (www.disneyplus.com) puso a disposición del público la preventa para la suscripción anual, con un precio especial para 10 países, hasta ayer, lunes 16. La oferta se extendió a Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Uruguay.



Disney promocionó varias de las producciones que ya se encuentran disponibles. Del catálogo destacan, por ejemplo, la segunda temporada de ‘The Mandalorian’, serie ambientada en el universo de ‘Star Wars’, y nuevas películas y ‘remakes’ como ‘La dama y el vagabundo’, ‘Noelle’, ‘Togo’ y ‘Soul’. Además, se anunció que habrá estrenos simultáneos para América Latina y Estados Unidos, entre los que figuran títulos como ‘Falcon y el soldado del invierno’, ‘Wanda Vision’ y ‘Loki’.



Si usted es un seguidor acérrimo de 'The Simpsons', los personajes también serán parte de la oferta Disney, aunque con “algunas” temporadas, cortos y ‘The Simpsons Movie’ según detalló un ejecutivo de la compañía en declaración a medios internacionales. En la plataforma solo están disponibles la temporada 29y 30 de la serie animada.



Si, en cambio, su gusto se direcciona a los clásicos de Disney, filmes como 'Aladdin', 'Alicia en el país de las maravillas', 'El Rey León', 'Enredados', 'Mulán', entre otros, estarán disponibles.



Además, Disney Plus aseguró que, antes de que el 2020 culmine, se estrenará 'WandaVision', la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel.

Los suscriptores de Disney+ podrán ver el contenido sin anuncios hasta en cuatro dispositivos en simultáneo. Además, habrá descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos para ver contenido sin conexión.



Tras el lanzamiento en Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019, Disney Plus alcanzó más de 60,5 millones de suscriptores en Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, en sus primeros 9 meses. El arribo a Latinoamérica busca consolidar su expansión global, que competirá directamente con otras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO, entre otros.



En Ecuador, el precio para acceder al contenido tiene dos modalidades. El costo anual de USD 59, 99. O, si desea pagarlo de forma mensual, USD 5, 99.



La plataforma incluye un sistema de recomendaciones personalizadas y otro de control parental diseñado para orientar el contenido para el público infantil, según se detalla en un comunicado. A la plataforma se podrá acceder desde a través de “una amplia selección de dispositivos móviles y de TV conectados a Internet, entre ellos: consolas de juegos, reproductores multimedia para ‘streaming’ y televisores inteligentes”.