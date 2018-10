Disney lanza nueva campaña para fomentar aspiraciones de niñas

LEA TAMBIÉN

De cara al Día Internacional de la Niña, que se celebra este jueves 11 de octubre del 2018, Disney lanzó hoy (10 de octubre) una nueva campaña que tiene el objetivo de fomentar las aspiraciones de las niñas por todo el mundo.

Titulada 'Dream Big Princess, la iniciativa da a conocer la historia de 20 mujeres ejemplares del mundo de la tecnología, medicina, derecho, deportes, artes, ciencia, moda y política para mostrarle a la siguiente generación lo que se puede conseguir cuando se tienen grandes sueños.



Se trata de una serie en video producida y dirigida por jóvenes mujeres de Girl Up de la Fundación de Naciones Unidas en la que se dan consejos y mensajes inspiradores a las niñas para que la próxima generación de jóvenes líderes pueda alcanzar el éxito en todo el planeta.



"Tener grandes sueños es una de las cosas más importantes que cualquiera de nosotros puede hacer - para continuar aspirando a algo mejor", dijo en un comunicado Kathleen Kennedy, prominente productora de cine de Hollywood y presidenta de Lucasfilm, que participa en el proyecto.



Además de inspirar, la campaña de Disney donará fondos a la organización Girl Up, que recibirá USD 1 por cada 'me gusta' o cada vez que se comparta un video o una fotografía con el hashtag #DreamBigPrincess en Facebook, Instagram o Twitter.



El proyecto caritativo, que donará un mínimo de USD 500 000 y un máximo de USD 1 millón, arranca hoy y se prolongará hasta el 20 de noviembre de 2018.



La serie audiovisual está formada por cortos digitales dirigidos por 21 jóvenes de 13 países que entrevistan a mujeres de la talla de Asmaa Boujibar, la primera mujer marroquí de la historia en unirse al Centro Espacial Johnson de la NASA, o María Teresa Ruiz, la primera mujer en estudiar astronomía en la Universidad de Chile.



Se unen al elenco Susan Prescott, vicepresidenta de marketing de productos en Apple, Celina Caesar-Chavannes, miembro del parlamento canadiense, y Virginie Delalande, la primera persona con discapacidad auditiva en convertirse en abogado en Francia.



Además, participan figuras públicas como la actriz británica Emily Blunt, o Robin Roberts, presentadora de 'Good Morning America' en la cadena televisiva ABC.



"La serie #DreamBigPrincess documenta un amplio abanico de historias inspiradoras y experiencias diversas, pero el mensaje común es claro", asegura Zenia Mucha, vicepresidenta ejecutiva senior de comunicaciones de The Walt Disney Company.

"Tener un gran sueño es el primer paso en el camino hacia el éxito, y los referentes positivos son críticos para ayudarte a continuar ese viaje", agrega.

Las aspirantes a cineasta se embarcaron en sus respectivos viajes creativos en julio, y han recibido asesoramiento de Disney, Apple y la compañía liderada por mujeres Summerjax, antes del debut de la serie.