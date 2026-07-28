Disney busca a Macaulay Culkin para ‘Mi pobre Angelito’

Disney se reunió con Macaulay Culkin para discutir una nueva película que retome al Kevin McCallister original de ‘Mi pobre angelito’, según se reportó en el podcast The Town.

La propuesta de regreso de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin planteó una propuesta para un hipotético regreso a ‘Mi pobre angelito’, en la cual Kevin McCallister es un padre soltero, divorciado o viudo.

Este padre está tan absorbido por el trabajo que termina encerrado fuera de su propia casa por su hijo, con quien mantiene una relación distante.

En esta versión, el hijo arma las trampas, invirtiendo el esquema original de la saga.

Así, el padre debe volver a ganarse su corazón, una idea que el actor ya había compartido a finales de 2025 durante su gira A Nostalgic Night With Macaulay Culkin, definiendo la casa como una metáfora de ese vínculo familiar.

El legado de la franquicia de ‘Mi pobre Angelito’

De acuerdo con Spoiler, la franquicia ha tenido un recorrido complicado desde que Culkin se retiró tras la segunda entrega.

Las secuelas posteriores y el reboot de Disney+ en 2021 recibieron críticas frías y carecieron del encanto de las cintas originales dirigidas por Chris Columbus, quien anteriormente se oponía a revivir la saga.

El interés actual y futuro incierto

Pese a que el interés actual en redes sociales ha reavivado la conversación, ni Disney ni los representantes de Culkin han emitido un comunicado oficial al respecto.

Por lo tanto, el proyecto se mantiene como una idea sin confirmación.

De concretarse, aún no está claro si la producción llegaría a los cines o al catálogo de Disney+.

Homenaje a Catherine O’Hara

Asi mismo, la propuesta contempla rendir homenaje a la memoria de Catherine O’Hara, la icónica madre de Kevin en los dos primeros filmes, donde el cariño del público por ‘Mi pobre angelito’ sigue más vivo que nunca.

Catherine O’Hara, quien dio vida a Kate en ‘Mi pobre Angelito’. • Foto: IMDb

La franquicia ha mantenido gran parte de su popularidad en streaming durante las temporadas navideñas, lo cual probablemente influyó en la decisión de Disney para considerar la propuesta presentada por Culkin.