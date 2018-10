Disminuye a la mitad degradación forestal en el hábitat natural de la mariposa monarca

LEA TAMBIÉN

La degradación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en México disminuyó un 57% durante el último año, según los resultados de un informe que fue divulgado este martes, 9 de octubre del 2018.

En un comunicado divulgado en México, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) indicó que 6,7 hectáreas de la zona fueron afectadas desde febrero de 2017 a marzo de 2018, una cifra positiva tomando en cuenta las 15,8 hectáreas afectadas en el periodo anterior.



"La degradación forestal disminuyó porque no hubo tala clandestina a gran escala, se terminaron los impactos derivados de las tormentas de 2016 y no se registraron nuevos eventos climáticos", consideró en el comunicado el director general de WWF México, Jorge Rickards.



Asimismo, agregó que "desde 2009 se ha logrado una reducción significativa de la tala clandestina gracias al compromiso de los ejidos (terrenos comunales) y comunidades indígenas, los esfuerzos de vigilancia y el pago por servicios ambientales".



No obstante, la organización señala que aunque la degradación disminuyó, la tala clandestina aumentó pasando de 0,6 hectáreas entre 2016 y 2017 a 1,4 entre 2017 y 2018.



La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca protege 56 259 hectáreas que incluyen 13 551 de zona núcleo, entre Michoacán y el Estado de México, donde se encuentran los bosques prioritarios para la hibernación de las monarcas(Danaus plexippus).



Esta especie viaja más de 4 000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para alojarse durante el invierno en los bosques mexicanos.

La reserva también alberga 132 especies de aves, 56 de mamíferos, 432 de plantas vasculares y 211 de hongos.



Estos bosques, además, infiltran agua al Sistema Cutzamala para más de 4,1 millones de personas en Ciudad de México y su zona metropolitana.



El análisis de la cobertura forestal se lleva a cabo comparando un mosaico fotográfico de los árboles del año anterior con fotos del actual, incorporándolas a un sistema de información geográfica.