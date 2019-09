El diseño de la creativa cuencana Lula Martínez viajará a París

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La diseñadora de modas Lula Martínez está dando las últimas puntadas para mostrar sus diseños en la pasarela de Oxford Fashion Studio, la cual se realizará durante la Semana de la Moda de París, del 23 de septiembre al 1 de octubre.

“Durante un tiempo, Oxford Fashion Studio ha estado siguiendo mis redes. Fui escogida por ellos. Cuando me llegó el e-mail fue una sorpresa, no me lo esperaba”, cuenta Martínez vía telefónica desde la capital azuaya.



Oxford Fashion Studio es una plataforma de moda que busca a diseñadores independientes y los “pone en el mapa”, de acuerdo con la página web de la marca. Además de realizar desfiles en París, este colectivo hace eventos en otras capitales de la moda, como Nueva York y Londres.



Martínez recibió la invitación en diciembre de 2018 y la confirmación el mes siguiente. Desde inicios del 2019 ha estado trabajando en la colección que presentará, con el objetivo de mostrar algo exclusivo en la capital francesa, el escenario más importante de la moda a escala global.



Cada una de las prendas de la colección ‘ready to wear’ o lista para llevar que presentará, para la temporada de primavera-verano 2020, es elaborada a mano. Aunque la colección aún no tiene nombre, está inspirada en la naturaleza. Para ello, está creando texturas con diferentes textiles. Asimismo, las sedas y los crepes estarán muy presentes.

La diseñadora cuencana Lula Martínez será parte de la Paris Fashion Week. Foto: Instagram Lula Martínez

La diseñadora, además, está elaborando cinturones de cuero y cuerina con bordados.



Esta colección es una de las más coloridas de Martínez. Habrá muchos colores pasteles. El desfile se iniciará con tonalidades rojas y finalizará con las verdes. “No estoy manejando el negro, mi color favorito, pero es la colección más alegre que he hecho”, relata.



Lula Martínez empezó a trabajar en su marca hace cinco años. “He podido conocer el mercado femenino y qué necesita la mujer”, asegura. Elabora prendas a medida para diferentes eventos semiformales. También tiene una línea de prendas listas para llevar y una línea de vestidos que son elaborados a mano bajo pedido.

La experiencia en París se iniciará el 25, con pruebas de vestuario. El desfile será el 27 de septiembre, en el Intercontinental Paris Le Grand, un hotel imponente, abierto en 1862.