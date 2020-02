Diana Sofía Chiriboga, la ecuatoriana que busca hacer historia en el programa 'La Voz' de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Una ecuatoriana está presente en el escenario del popular programa 'La Voz' de Estados Unidos. Se trata de Diana Sofía Chiriboga, una guayaquileña que forma parte de la segunda temporada de este programa que tiene como 'coaches' al reguetonero Wisin, a la cantante mexicana Alejandra Guzmán, al colombiano Carlos Vives y al puertorriqueño Luis Fonsi.



Chiriboga "brilló" en la quinta noche de audiciones a ciegas de 'La Voz US 2' que tuvo lugar este 16 de febrero del 2020. Tras un enfrentamiento entre los 'coaches' Wisin y Alejandra Guzmán que la querían en su equipo, la ecuatoriana se convirtió en la segunda incorporación del 'Team Wisin'.



La guayaquileña se presentó sobre el escenario interpretando el tema Mañana es Too Late de Jesse & Joy y J Balvin.

A los pocos minutos de iniciada su interpretación, la cantante mexicana Alejandra Guzmán apretó el botón de su silla señalando que quería a la ecuatoriana en su equipo. La intérprete de Yo te esperaba, acompañó a Chiriboga bailando hasta que segundos después Wisin también le dijo a la ecuatoriana "Quiero tu voz".



Fonsi se mostró indeciso durante la audición "¿qué hago?, ¿qué hago?, repetía mientras que quienes acompañaron a Chiriboga a la audición animaban al puertorriqueño a pedir la voz de la ecuatoriana para su equipo. Finalmente, ni él ni Vives seleccionaron a la guayaquileña.



"Creo que es perfecto lo que haces", le dijo Wisin quien no dudó en llenar de cumplidos a Chiriboga por su interpretación del tema. "Muchas gracias a ti por voltearte", respondió ella.



Guzmán, en cambio, celebró la voz "ronquita" de la joven que, según dijo, le puede ayudar a "hacer muchas cosas en la música". La invitó a ser parte de su equipo para ayudarla a tener más seguridad sobre el escenario. Finalmente, Chiriboga se decidió por el equipo de Wisin quien la celebró y se subió al escenario a abrazar a la joven que, según dijo, tiene "la voz que hacía falta en mi equipo".



La segunda temporada de 'La Voz US' se estrenó el pasado 19 de enero del 2020 en Estados Unidos. Tras la emisión del capítulo del 16 de febrero, Chiriboga contó en sus historias de Instagram cómo llegó al programa.



"Antes de las audiciones que pasan en televisión hay una audición general, previa y cuando yo me enteré de esto bueno, compré un ticket desde Ecuador literalmente estaba muy enferma, vine en el avión con una mascarilla, con una bufanda gigante, apenas podía hablar, me sentía muy incómoda y no al full el potencial de mi voz".



Chiriboga dijo que así se presentó a la primera audición de 'La Voz US'. "Y recordar desde ese punto hasta donde uno ha llegado la verdad es que es emocionante. Yo solamente siento como un agradecimiento enorme y es como que si a mi batería de la humildad le siguieran aumentando más niveles. Esto solamente me hace aterrizar más y les prometo como decía antes, cosas increíbles".



En su siguiente historia en la red social, Chiriboga compartió con sus más de 26 500 seguidores una imagen de cómo llegó hasta Miami para participar en las primeras audiciones del show. La fotografía, según se registra en la red social, data del 14 de agosto del 2019.

En otra historia, en la que muestra una captura de pantalla de Telemundo, canal que transmite el programa en Estados Unidos y que refleja su llegada al show, escribió: "No puedo estar más agradecida con el apoyo que se siente desde casa (Ecuador) y por cada uno que se ha unido a este camino que empieza. Gracias. Esto que nos sirva que con esfuerzo, disciplina y amor todo es posible".