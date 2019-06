Detienen a 70 activistas por el ambiente en protesta en Nueva York

We are reporting the climate crisis!



Extinction Rebellion at 8 ave in NYC today!! #tellthetruth #earthtomedia #extinctionrebellion



Estamos informando de la crisis climática!

Extinction Rebellion desde la 8 ava avenida NYC. #tellthetruth #earthtomedia #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/8oVULT4AfN