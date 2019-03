Detenido un hombre que entró en la vivienda de Taylor Swift por segunda vez

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 22 años fue detenido este jueves 7 de marzo del 2019, en Nueva York por tratar de entrar en el apartamento de la cantante Taylor Swift, algo que ya había hecho el pasado año y que le costó una sentencia de seis meses de cárcel.

Según el diario local New York Post, Roger Alvarado fue arrestado de madrugada tras haber penetrado en la vivienda de Swift, utilizando una escalera para trepar por la parte trasera del edificio y rompiendo una puerta de cristal.



El Post, que cita a fuentes anónimas, explica que la artista no se encontraba en su casa y señala que, para cuando los agentes de Policía llegaron, el joven había rebuscado todo el apartamento.



Según el periódico, Alvarado ha sido acusado de acoso, robo y por violar una orden de alejamiento que tenía impuesta, entre otros cargos. El hombre fue condenado el mes pasado a seis meses de cárcel, una pena que en su mayoría ya había cumplido, por haber entrado en la vivienda de Swift en abril de 2018.



En aquella ocasión, la Policía encontró a Alvarado durmiendo en la cama de la cantante, que aún no se había trasladado a su entonces nueva vivienda. El individuo, que según los agentes había además utilizado la ducha del apartamento, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que además de los seis meses de prisión le imponía cinco años de libertad vigilada en Florida, estado en el que reside.



Swift, una de las grandes estrellas del pop estadounidense, ha sufrido en los últimos años varios episodios con acosadores y, en una entrevista reciente, aseguró que su mayor miedo es sufrir un ataque durante uno de sus conciertos.



El pasado año, trascendió que la artista utilizó un software de reconocimiento facial durante uno de sus conciertos en Los Ángeles para detectar a acosadores entre el público.



En 2016, otro hombre fue detenido en Texas por violar una orden de alejamiento y por presuntamente haber amenazado de muerte a la cantante y su familia en correos electrónicos.