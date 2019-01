Salen a la luz nuevos detalles de la salud mental del príncipe Guillermo 

LEA TAMBIÉN

Con el fin de ayudar a eliminar los prejuicios que existen sobre las enfermedades mentales, el príncipe Guillermo de Inglaterra, duque de Cambridge, compartió detalles sobre su salud mental en su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). Durante su ponencia el segundo en línea de sucesión al trono británico se refirió a sus problemas por estrés postraumático.

En el panel, según reporta el diario The New York Times, el príncipe Guillermo dijo que el estigma hacia las personas que padecen problemas de salud mental "debe terminar". Y urgió a los líderes globales a cumplir esta misión.



No es la primera vez que el príncipe Guillermo se refiere a su propia salud mental. Sin embargo, en esta ocasión dio más detalles de cómo en las familias británicas es común que los padres y abuelos supriman sus emociones. Por ello, hizo un llamado a que las personas sean más abiertas sobre ellas, informa el Times.



"Todos aprendemos de nuestros padres; aprendemos cómo ellos lidian con las cosas", dijo Guillermo señalando que hay una generación entera que batalla con problemas de salud mental por la falta de apertura de la sociedad a topar esos temas. Pero hizo un llamado a romper este patrón "debemos hablar de eso y superarlo", dijo.



El duque de Cambridge celebró que en la actualidad "finalmente tenemos una generación que se está dando cuenta de que esto no es normal" e invitó a más personas a sumarse para "combatir los prejuicios ahora, así nuestros hijos y nietos no tendrán que pasar por este proceso y podrán hablar abiertamente de esto".



Durante dos años, el príncipe Guillermo de Inglaterra sirvió como piloto de ambulancias aéreas de la Real Fuerza Aérea Biránica. En Davos, confesó que a diario debía lidiar con varios traumas. "Todavía se me dificulta hablar de esto" dijo. "Es algo que me pone muy sensible porque está estrechamente relacionado con mis niños", añadió el padre de los príncipes Jorge, Carlota y Luis de Cambridge.

El príncipe Guillermo dijo que para superar sus problemas fue muy importante entender lo que le sucedía y darse cuenta de que estaba latente. Eventualmente entendió que no podría lidiar con ello solo. "Yo sé que si no hubiese tomado cartas en el asunto en ese momento, definitivamente habría ingresado en terreno resbaladizo y estaría luchando con una enfermedad mental de otra magnitud", aseguró.