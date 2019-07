El último deseo del actor estadounidense Cameron Boyce

LEA TAMBIÉN

Cameron Boyce no solo centró su energía en posicionarse como uno de los actores más brillantes de Disney, también se comprometió con las causas sociales. El actor de 20 años, quien falleció la noche del sábado 6 de julio del 2019 debido a una convulsión por una enfermedad por la que estaba siendo tratado, dejó muy claro que la filantropía guió su vida hasta el día de su muerte.

Durante sus últimos meses de vida, Boyce confesó sus deseos cuando dialogó con diversos medios de comunicación. En medio de una entrevista con la revista británica i-D de Vice Media, el joven actor fue consultado sobre cuál era su meta diaria. Él respondió con firmeza: “Quiero dejar algo mucho más grande que yo mismo cuando me vaya: ayudar a la gente”.



También habló sobre su labor conjunta con una organización benéfica cuyo objetivo raíz es proporcionar agua potable a grupos de personas vulnerables. “No quiero perder tiempo pensando en qué más pudo haber hecho, solo quiero hacerlo”, continuó.



El artista -que ganó protagonismo por darle vida a Carlos, hijo de Cruela de Vil en ‘Los descendientes’ y ‘Los descendientes 2’- cultivó su impulso por las causas sociales.

El pasado 7 de mayo del 2019, el intérprete dialogó con la revista Haute Living sobre su vida y los eventos que lo habían marcado en el campo personal. Durante la charla, la última que brindó a un medio de comunicación, Boyce reconoció como un ser humano con “alma vieja” y citó una anécdota.



Él recordaba especialmente un viaje con sus padres, cuando tenía menos de 10 años. “Una ‘abuelita’ señaló a mi papá y le dijo que yo era un alma vieja. ¿Por qué lo dijo o cómo llegó a esa conclusión? No tengo idea. Pero creo que es una evaluación precisa de mí. Una conclusión mucho más fácil de alcanzar ahora de lo que hubiera sido entonces”, rememoró Boyce.

Ayudar a otras personas en situación de riesgo fue un deseo inculcado por su familia que, según dijo, “eran hombres y mujeres fuertes que me enseñaron lo que era dar de regreso. Cambiar la vida de alguien más, cambia positivamente la tuya”.

Entre sus mayores referentes, siempre estuvo Jo Ann Boyce, su abuela paterna. Cuando era joven, ella formó parte del grupo 12 de Clinton, un colectivo estudiantil que lideró la integración de una escuela de Tennessee hace más de 50 años. “Era una gran parte de quien soy: ser afroamericano y judío. Tengo muchos ancestros y familiares a los que veo por su fortaleza”.



Durante esa última entrevista, el actor compartió un consejo para sus seguidores y para los seres humanos que no han dejado de soñar. “Falla, falla y falla hasta que ya no falles. Este es el ciclo. Fallarás hasta que no lo hagas, y luego comienza de nuevo el proceso”, afirmó.

Cameron Boyce dejó una larga gama de papeles actores con los que logró el cariño del público. Entre sus primeras apariciones, en 2008, destaca su aparición en el videoclip That Green Gentleman de la banda estadounidense Panic! at the Disco. Su carrera fue ascendiendo con su participación en la serie ‘Jessie’, la saga ‘Los descendientes’ y la comedia ‘Mrs. Fletcher’ de la cadena televisiva HBO, que aún no ha confirmado la fecha de estreno. El adelanto de ‘Mrs. Fletcher’, que se presentó el 28 de junio del 2019 dejó ver que Royce interpretará al compañero de piso del protagonista.