¿Qué derechos tienen los pasajeros en Ecuador si el coronavirus obliga a cancelar sus viajes?

Los casos de contagio por el coronavirus siguen incrementando en el mundo y hasta este 27 de febrero del 2020 se han registrado 81 200 casos en 41 países y casi 2 800 muertes en todo el mundo. Esta emergencia mundial además ha provocado que ejecutivos y turistas suspendan o reprogramen o sus viajes. ¿Pero qué pasa cuando, por cuestiones de fuerza mayor, como el caso del Covid-19, un vuelo se suspende o cancela?

Los usuarios de aerolíneas a nivel mundial tienen obligaciones y derechos que se deben cumplir. En el caso de Ecuador, la Dirección de Aviación Civil (DAC) cuenta con una Guía para el Usuario para que toda persona, desde que ingresa a la terminal aérea, hasta su llegada al destino final debe cumplir. En esta están especificados los derechos y obligaciones de una persona cuando compra un vuelo, espera en el aeropuerto, sobre el traslado de su equipaje y cuándo puede acceder a compensaciones económicas.



Tanto las aerolíneas que operan en el aeropuerto del Ecuador- solo en Quito son 19- como los pasajeros deben cumplir con las normas establecidas.



En el caso de las cancelaciones del vuelo para usuarios internacionales, el documento de la DAC especifica que: “Cuando el transportista aéreo decida cancelar el vuelo teniendo el pasajero reserva confirmada, sin que le hubiere reintegrado el valor neto del billete, ni se hubiese conseguido vuelo sustitutivo para el mismo día, se sufragarán los gastos de hospedaje y traslado. Además, si se presenta demora antes de la cancelación del vuelo, el pasajero recibirá las compensaciones previstas en cada retraso”.



La Guía del Usuario señala que la compensación por retraso o cancelación del vuelo no aplica cuando es ocasionada por caso fortuito o de fuerza mayor. En Ecuador, hasta este 27 de febrero del 2020, no se han registrado vuelos suspendidos o cancelados a causa del coronavirus.



Respecto a los seguros de viaje, el sitio web de la CNN indica que es poco probable que la mayoría cubran esta situación. La información agrega que las aerolíneas están relajando sus políticas y algunas de las principales cadenas de hoteles están renunciando a las tarifas de cancelación, pero recuperar todos los costos asociados con los viajes cancelados debido a los temores del nuevo virus está lejos de estar garantizado.



Un brote de un virus no está cubierto por la mayoría de las pólizas de seguro de cancelación de viaje estándar, de acuerdo con TravelInsurance.com, citado por la CNN.



Stan Sandberg, cofundador de TravelInsurance.com, dijo al medio que "para quienes compraron una actualización opcional de Cancelar por cualquier motivo (CFAR), puede estar disponible alguna medida de protección de cancelación de viaje”.



“Para aquellos que tienen una póliza de seguro de viaje existente, deben comunicarse con sus proveedores de seguro de viaje para averiguar si sus planes tienen alguna cobertura”, aconseja Sandberg.



Entre tanto, las aerolíneas de todo el mundo han cancelado vuelos en medio del brote del Covid-19. La CNN señala que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que la pérdida total de ingresos globales para las aerolíneas podría ser de USD 29 300 millones de debido al coronavirus.



Los virus y los viajes aéreos



El Dr. Yoko Furuya comentó a CNN que para lugares del mundo fuera de la región más afectada (China), es probable que los viajes aéreos tengan mayor riesgo, debido a la mayor probabilidad de encontrarse con viajeros internacionales de áreas con alta incidencia del virus.



“Cuando se trata de la propagación global de los brotes, los viajes aéreos generalmente se transmiten rápidamente de un país a otro”, dijo Furuya al medio de comunicación.



Ante el avance del virus y tras la confirmación del primer caso en Brasil, ayer, 26 de febrero del 2020, las autoridades de Ecuador anunciaron que se revisará la salud de todos los pasajeros provenientes de los cuatro países en donde circula el coronavirus: China, Italia, Irán y Corea del Sur.



La ministra de Salud, Catalina Andramuño, dijo que la medida se aplicará pese a que en Ecuador no existe un caso sospechoso o confirmado. De su parte Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, indicó que se trabaja con las aerolíneas para detectar el origen de los pasajeros con síntomas. La tripulación en aviones -señaló- está atenta y frente a cualquier eventualidad, comunican a la torre de control y al aeropuerto, que a su vez avisa al Ministerio de Salud.



Los viajes a lugares de riesgo



La advertencia de viajes a China por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos está en el nivel más alto: Nivel 4, es decir, NO viaje.



De acuerdo con información de la CNN, el aviso de viaje también se encuentra en el nivel más alto para China y Corea del Sur, instando a los viajeros a evitar todo viaje no esencial al país.



Las nuevas advertencias de viaje también se extendieron para Japón, Irán e Italia relacionadas con el coronavirus fuera de China continental. La agencia de salud puso avisos para esos tres lugares en alerta Nivel 2, aconsejando a los viajeros que “practiquen más precauciones”. Y en Hong Kong, hay alerta de viajes Nivel 1, que se refiere a las precauciones habituales de cuidado.



Estas precauciones,indica el medio, incluyen evitar el contacto con personas enfermas y limpiarse las manos regularmente y a fondo. La agencia también aconseja a las personas que busquen asesoramiento médico si han pasado tiempo en Hong Kong o Japón durante las últimas dos semanas y se sienten enfermos con fiebre o síntomas respiratorios.