Demanda contra el cantante Michael Jackson por supuestos abusos no llegará a juicio

Durante años, la familia Cascio mantuvo una relación cercana con Michael Jackson y llegó a considerarse parte de su círculo más íntimo. Los hermanos incluso defendieron públicamente al cantante frente a anteriores acusaciones.

Pero esa relación cambiaría con el tiempo. En febrero de 2026, Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio presentaron una demanda contra el patrimonio del artista por presuntos abusos sexuales y tráfico sexual que, según su denuncia, habrían ocurrido cuando eran menores.

El acuerdo de 2019 cambió el rumbo del caso

Los hermanos sostienen que Jackson utilizó su fama, riqueza y entorno para ganarse la confianza de la familia y posteriormente manipularlos. También aseguran que los presuntos abusos se extendieron durante más de una década.

El conflicto, sin embargo, tenía un obstáculo legal. En 2019, los Cascio habían firmado un acuerdo con el patrimonio que incluía una cláusula para resolver las disputas mediante arbitraje privado. El convenio contemplaba además un pago de aproximadamente 3,5 millones de dólares, sin que el patrimonio admitiera responsabilidad.

El miércoles 12 de agosto, el juez federal Hernán D. Vera determinó que esa cláusula sigue siendo válida.

La demanda no tendrá el juicio público que buscaban

Según la resolución citada por Rolling Stone, el magistrado concluyó que una ley federal de 2021 que limita el arbitraje obligatorio en casos de agresión sexual no puede aplicarse retroactivamente a un acuerdo firmado en 2019.

Esto significa que el caso no será decidido por un jurado. Los hermanos todavía podrán cuestionar la validez del acuerdo, pero tendrán que hacerlo ante un árbitro privado.

La decisión no determina si las acusaciones contra Jackson ocurrieron. El patrimonio del cantante rechaza las denuncias y sostiene que los Cascio contradijeron sus propias declaraciones anteriores.

Por su parte, el abogado de los hermanos lamentó que la disputa no pueda resolverse mediante un juicio público.

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