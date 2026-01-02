Netflix prepara un inicio de año cargado de historias nuevas y regresos esperados.

La plataforma apuesta fuerte en enero de 2026 por títulos que mezclan romance, thriller, comedia y acción.

Durante las primeras semanas del año, Netflix renovará su catálogo con estrenos pensados para distintos públicos.

Las fechas se distribuyen a lo largo del mes para mantener el interés de los suscriptores.

Series que marcan el mes

El primer gran estreno llega el 1 de enero con ‘En fuga‘. La serie de Harlan Coben sigue a un padre que busca a su hija en un entorno cada vez más peligroso.

El 2 de enero se suma ‘La tierra del pecado‘, un thriller policial sueco. La historia arranca con la muerte de un adolescente y un caso ligado a secretos familiares.

El 8 de enero se estrena ‘Él y ella‘, una miniserie protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. La trama gira en torno a un asesinato que reabre heridas del pasado.

Un día después, el 9 de enero, llega ‘Machos Alfa‘ en su cuarta temporada. La comedia vuelve a explorar la amistad masculina y los cambios personales.

El 15 de enero debuta ‘Agatha Christie: Las siete esferas‘. La miniserie se ambienta en una fiesta de lujo que termina en muerte.

El 22 de enero se estrena ‘Bailando sobre hielo‘. Tres hermanas enfrentan el amor y la presión deportiva en el patinaje artístico.

El mes cierra con fuerza el 29 de enero con ‘Los Bridgerton‘, temporada 4. La historia se centra en Benedict y su romance con Sophie, una joven fuera de la alta sociedad.

Películas destacadas de enero

El 9 de enero llega ‘Gente que conocemos en vacaciones‘. La cinta adapta la novela romántica de Emily Henry.

El 16 de enero se estrena ‘El botín‘. Matt Damon y Ben Affleck protagonizan este thriller policial ambientado en Miami.

Documentales en la agenda

El 21 de enero Netflix lanza ‘Secuestros: Elizabeth Smart‘. El documental aborda uno de los casos más impactantes de Estados Unidos.

