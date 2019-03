Dayanara Peralta deslumbró en Viña del Mar, pero no logró la Gaviota

LEA TAMBIÉN

La noche de este jueves 28 de febrero del 2019, tuvo lugar en Viña del Mar la final de la competencia internacional en la que participaron la ecuatoriana Dayanara Peralta, la peruana Susan Ochoa y el chileno Nevel Ilic. Pese a que la ecuatoriana se clasificó con el puntaje más alto a esta ronda de la competencia, no logró llevarse la Gaviota

El premio recayó en la peruana Susan Ochoa quien obtuvo un puntaje de 6,8. Ochoa fue, además, galardonada con la gaviota a mejor intérprete. Por su parte, Peralta fue calificada con 6.

Si bien la ecuatoriana no logró alzarse con el codiciado galardón, durante todas sus presentaciones ante 'el monstruo', como se conoce al público del festival de Viña del Mar, el público y el jurado se mostraron encantados con ella, dándole las puntuaciones más altas en las dos jornadas. De igual manera, la noche de este 28 de febrero del 2019, Peralta obtuvo la clasificación más alta del público (5,3).



Recuento finalistas de la Competencia Internacional de #Viña2019:

Ecuador 🇪🇨: Dayanara - "El innombrable" (6.4).

Perú 🇵🇪: Susan Ochoa - "Ya no más" (6.3)

Chile 🇨🇱: Neven Ilic - "Por algo fue" (6.0) pic.twitter.com/fIxQFzPoKf — Festival de Viña del Mar (@elfestival) February 28, 2019



Peralta compitió con el tema El Innombrable, que lanzó en el año 2018 y cuyo video musical suma más de dos millones de reproducciones hasta este 28 de febrero.



Esta noche, fuera de competencia, se presentó sobre el escenario de Viña del Mar la famosa 'Boyband' estadounidense Backstreet Boys quienes hicieron bailar al monstruo con temas como Everybody, I Want It That Way, As Long As You Love Me, entre otros. También estuvo presente el comediante, Mauricio Palma y la cantante chilena Cami Gallardo.



"Yo no sé qué pase esta noche, como se los dije antes de venir, yo no sabía que pasaría acá, tantos artistas llenos de experiencia y todos con un mismo sueño que el mundo entero nos escuche. Gracias Dios por tanto", escribió Peralta horas antes de la presentación en la final de la competencia internacional.



En esa misma publicación, la ecuatoriana prometió dejar "todo una vez más" sobre el escenario. Algo que, sin duda, hizo.



Ya sobre el escenario, al que saltó a las 23:10,Peralta transmitió energía y frescura. Tal y como ya lo había hecho en las dos presentaciones que la llevaron a la final de Viña del Mar. El 'monstruo', término con el que se conoce al público del festival, fue desde el primer día muy acogedor con la ecuatoriana.



Antes de cerrar su presentación, la ecuatoriana agradeció a Viña del Mar por la acogida. La puntuación de jurado del festival no fue desvelado tras la interpretación de El Innombrable como en días anteriores. Sin embargo, sí se reveló la calificación del público que le dio al acto de Peralta un 5,3.



La segunda presentación de la final estuvo a cargo de Neven Ilic, quien recibió una calificación del público de 2,1. Este resultado fue abucheado por el ‘monstruo’ de la Quinta Vergara y recibido con sorpresa por el intérprete.



La última presentación de la noche estuvo a cargo de Susan Ochoa quien interpretó el tema Ya no más. La peruana obtuvo una calificación del público de 5,3, lo que dejó en manos de los votos del jurado el premio más esperado de la noche que finalmente cayó en las manos de Ochoa, quien recibió el galardón visiblemente conmovida.