Dayanara es blanco de una polémica por usar símbolo de la lucha contra la violencia a la mujer en su nueva canción

"Y la culpa no era mía si me gustaba lo que el me hacía...", canta la artista ecuatoriana Dayanara Peralta en el estribillo de su nuevo tema musical El Desquite, lanzado el pasado 3 de marzo del 2021 en la plataforma YouTube. La canción ha causado polémica por tener el mismo ritmo de Un violador en tu camino, que es un símbolo de la lucha feminista.



Uno de los grupos que reaccionó ante la producción fue la Fundación Mujer&Mujer. En su cuenta de Twitter, la organización criticó a la cantante con el siguiente mensaje: "Ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional ya es cosa del pasado".





Ridiculizar nuestras luchas para ganar un me gusta, una descarga y una gira internacional "ya es cosa del pasado". 😤@dayanaramusica, #AmigaDateCuenta y sino -en palabras de Yesenia Zamudio, madre de una mujer víctima de feminicidio en México- 'no nos estorbes'.🔥@guayaqueer pic.twitter.com/doDLy6skL5 — FundaciónMujer&Mujer (@mujerymujerEC) March 5, 2021



Este mensaje lo escribieron en respuesta a una publicación del actor Jonathan Estrada, pareja de Dayanara. El artista, también en su cuenta de Twitter, pidió a movimientos feministas que "deberían de unirse y aceptarse con aciertos y con defectos", esto lo hizo porque asegura que su esposa ha recibido ataques por su nueva canción.





Si siguen insultándose, atacándose entre mujeres, utilizando la bandera del feminismo para hacerlo. Mmm creo que van en dirección contraria. Se están dividiendo chicas, deberían de unirse y aceptarse con aciertos y con defectos. — Jonathan Estrada (@jonathanpeb) March 6, 2021



El tema musical ha despertado diversas reacciones en redes sociales. Decenas de usuarios han criticado el uso del tema feminista para generar polémica alrededor del lanzamiento musical. "Es una burla", "dudo que ella y su equipo no sepan lo que hacen", "demasiado irrespetuosa", son algunas de las reacciones que ha generado la canción.





‘Un violador en tu camino’, obra creada por el grupo Lastesis de Chile, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en el mundo.



No tolero la nueva canción de Dayanara Peralta ni a los que la apoyan. Es una burla a la canción original feminista que hace referencia a la violencia contra la mujer. — María Gabriela (@gabyplaza97) March 5, 2021

Bueno, ayer era muy tarde para empezar la polémica. Pero hoy me desperté y me acordé de que una artista Ecuatoriana se apropió de “un violador en tu camino” y la hizo reggaeton (obviamente sin acreditar a las que escribieron esta canción)

Dislike 👎 https://t.co/pdxSxlsP6y — Neo (@Neoma_lun) March 5, 2021

Dayanara está demasiado mal, en qué cabeza se le ocurre usar el ritmo de un violador en tu camino para su cancioncita de la infidelidad? Demasiado irrespetuosa, no sé si su producción no tiene tampoco el cerebro que le faltó aquí pero, qué decepción, valió la verdad — Ellie | 51% 🍑 (@little_ellie_tw) March 5, 2021

Saben lo que me molesta de la canción trola de dayanara peralta? muy aparte de que es una copia con 0 creatividad y cuya base “empoderante” está en ponerle los cachos a alguien tres veces más porque esa persona te los pone a ti. Es porque es una muestra insensible + — Mel (@melmazzi) March 5, 2021

#DayanaraPeralta con su nueva canción es una burla a la canción feminista de #Lastesis

Luego anda diciendo que le dicen copia por esto y por lo otro, al menos respeto para una canción que visibiliza violencia contra mujeres. — Yamel Cedeno (@CedenoYamel) March 5, 2021



La artista no se ha pronunciado sobre la polémica. El único mensaje publicado sobre su nueva canción está en su cuenta de Instagram, en el texto, publicado el pasado 6 de marzo del 2021, destaca que es tendencia número uno en Ecuador por su reciente producción.







Por otro lado, el video fue publicado en la plataforma YouTube el pasado 3 de marzo del 2021. Hasta la mañana de este sábado 6 de marzo, la producción ya suma más de 347 000 visualizaciones y más de 31 000 reacciones positivas, frente a 1 817 reacciones negativas.





Dayanara también ha recibido apoyo de sus seguidores



No todas han sido críticas sobre la nueva canción de Dayanara Peralta. Hay quienes han resaltado la producción del video y el ritmo de la producción musical.





Que buen video de Dayanara Peralta, es hora de que el artista ecuatoriano trascienda. — Silvano Alcívar (@AlcivarSilvano) March 6, 2021

Las "feministas" se indignan por una canción de Dayanara Peralta, pero se quedan calladas cuando Bad Bunny o Anuel hacen canciones que denigran a la mujer. Como diría el prófugo belga: "cuánta doble moral compañeras" 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Juan Diego Tovar J. (@JuanDiegoTovar4) March 6, 2021

A mi me gusto la cancion de dayanara peralta jiji — noir (@Aleejandro10m) March 6, 2021



Un violador en tu camino, un himno de la lucha feminista



"El Estado opresor es un macho violador" o "El violador eres tú" son los versos que en 2019 inundaron Santiago de Chile en un grito atronador contra la violencia machista.



Tiempo después de convertirse en un himno feminista global, las manifestantes interpretaron frente al teatro de la estatal Universidad de Chile y vestidas de negro la coreografía Un violador en tu camino, ideada por el grupo chileno LasTesis.



"La viralización de la intervención reveló que el patriarcado y la violencia machista son un problema global y que las soluciones, por lo tanto, también deben ser globales", dijo en una declaración telefónica el colectivo que creó la canción oriundo de la ciudad portuaria de Valparaíso.



"Si no nos preocupamos de nosotras mismas, nadie más lo va a hacer. Es importante mantenernos unidas, en comunicación, en diálogo, para hacer la resistencia y los cambios sociales que necesitamos", agregaron LasTesis, que lideraron la protesta frente al centro de estudios.



Integrado por Dafne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Lea Cáceres, el colectivo le ha dado una fuerza renovada al movimiento feminista chileno y de toda la región. La canción fue incluida por la prestigiosa revista Time en su lista de los 100 personajes más influyentes del año, por el impacto global del tema musical.