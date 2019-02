Da Pawn vuelve al Teatro Sucre acompañado de Paola Navarrete y los arreglos de cuerdas de InConcerto

LEA TAMBIÉN

Da Pawn y Paola Navarrete, dos representantes de la música ecuatoriana independiente, se presentarán este sábado 23 de febrero del 2019 en el Teatro Sucre. Tanto la agrupación como la solista presentarán sus últimos trabajos discográficos durante un concierto en el que estarán acompañados de los arreglos de cuerdas del ensamble InConcerto.

La presentación de 'Pistola de Balín' de Da Pawn y 'Verde Fugaz' de Navarrete se iniciará a las 19:30. Pedro Ortiz, baterista y mánager de Da Pawn, señala que esta será la segunda ocasión que la agrupación ofrecerá un concierto en el Teatro Sucre. La primera tuvo lugar en el año 2017, cuando lanzaron su disco 'Verano en coma'. "Fuimos uno de los primeros proyectos de música independiente que tuvo cabida" en ese escenario, asegura Ortiz.



Con Paola Navarrete, la amistad nació hace 10 años. El miembro de Da Pawn cuenta que junto a ella tienen "procesos creativos con los que somos muy afines" y esto fue lo que los llevó a tomar la decisión de tener un concierto compartido. Además, algunos de los miembros de la agrupación participan en el proyecto de solista de la cantante de Ficción.



Para Ortiz, la presentación en el Teatro Sucre les da la posibilidad de ofrecer "una puesta en escena diferente" a la que están acostumbrados, pues la banda tiende a presentarse en festivales. En el concierto del sábado, más de 10 músicos estarán en escena



El evento llegará al Teatro Sucre gracias a un trabajo colaborativo con la Fundación Teatro Sucre, entidad que maneja el espacio ubicado en el Centro Histórico de Quito y que tiene capacidad para 700 personas. Ortiz asegura que la cooperación entre las partes fluyó sin problemas.



El trabajo que se organiza entre la fundación y los artistas nacionales se da en el formato de coproducción. Así lo explica Fabiola Pazmiño, directora de producción de la Fundación. En este esquema, ambas partes brindan su apoyo para que la presentación salga adelante y dependiendo del aporte se divide la taquilla.



Habitualmente, los artistas proporcionan su música o las artes que ponen sobre el escenario, mientras que el teatro brinda la infraestructura y los requerimientos técnicos de montaje. Pazmiño asegura que este es un "formato amigable" para los artistas, que en la mayoría de los casos se benefician con acuerdos que varían entre el 60 y el 80% de la taquilla para ellos y el resto para la fundación



La cantante Paola Navarrete menciona que creyó que lograr un espacio para tocar en el Teatro Sucre iba a ser difícil. Sin embargo, una vez que se planteó la propuesta “todos se mostraron muy abiertos y nos dieron facilidades y fechas en el calendario para escoger”, recuerda.

Paola Navarrete ensaya con el ensamble de cuerdas In Concerto. Foto: Estefanía Velasco / EL COMERCIO



La intérprete de Éramos, concuerda en que la coproducción "facilita un montón de cosas para el evento". Emocionada, dice que para ella es "hermoso poder tocar en ese teatro que es tan emblemático. Desde que llegué a Quito, mi sueño fue poder tocar mis canciones en el Teatro Sucre y va a poder ser”, sostiene la guayaquileña.



El Sucre abrió sus puertas al arte y la cultura de Quito hace 133 años. En la actualidad, se ha constituido como un espacio que da apertura al talento nacional contemporáneo. La fundación que lo maneja y que lleva el mismo nombre, también acoge a espacios como los teatros Variedades, México y Sucre, además del Centro Cultural Mama Cuchara, todos ubicados en distintos puntos de la ciudad.



Para que un evento esté en las tablas del Sucre, los artistas deben preparar una propuesta. Esta es analizada por el Comité interno de programación de la Fundación Teatro Sucre, encabezado por su directora ejecutiva y artística Chía Patiño. El comité es el encargado de aprobar los formatos de participación y agendar las programaciones.



Una propuesta de presentación en el Teatro Sucre puede ser negada si las fechas que se requieren están ocupadas o si la idea no es presentada a tiempo ya que el la agenda se realiza con cuatro meses de anticipación. El espacio no está abierto para eventos políticos o religiosos, asegura Fabiola Pazmiño.



La vocera del Teatro Sucre recuerda que se han dado casos de artistas que empiezan su carrera y quieren presentarse en el Teatro Sucre. Sin embargo, esto no siempre es posible. "Lo que se hace es sugerir al artista que empiece por un escenario más pequeño de la Fundación para que no se lleven un mal momento o una frustración”.



Carlos Grijalva, Margarita Lasso, Guanaco, Sebastián Acosta, Álex Alvear, Guardarraya son algunos de los artistas nacionales que se han presentado en el Sucre.

Guardarraya en el escenario del Teatro Sucre en la presentación de su disco 'Me fui a volver' en 2017. Foto: Cuenta de Facebook @guardarraya



Mateo Crespo, integrante de Guardarraya, cuenta que a finales del 2017 cuando estaban terminando su último disco ‘Me fui a Volver’, la agrupación, con 18 años de carrera, buscaba dónde presentarlo. “Siempre apuntábamos al Sucre, porque es un teatro icónico, el teatro de la ciudad. Es un escenario con muchísimas facilidades y además tiene muchísima historia", asegura.



Crespo señala que la respuesta del teatro no fue inmediata, pero “que todo se alineó” y hubo la apertura que ellos buscaban. Con la venta de los boletos tuvieron inconvenientes porque coincidió con el cambio de plataforma de la venta que estaba implementando el Teatro, pero aún así lograron agotar todas las entradas, lo que se convirtió en el primer Sold Out del año.



Esto llevó a que se abra una nueva fecha para el día siguiente. “Fueron dos días de concierto muy lindos”, recuerda Crespo sobre las presentaciones que tuvieron lugar entre el 10 y el 11 de noviembre del 2017.



El músico también destaca que la infraestructura que ofrece el teatro es muy completa lo que hace que “cualquier cosa sea muy fácil de completar en temas de producción”. Sin embargo, sí destaca la importancia de tener una buena propuesta y música de calidad “porque a veces creemos que por ser banda nacional tienen que apoyar y tampoco es así. Se necesitan productos bien realizados del principio hasta el final”.



El compositor Álex Alvear que también presentó su disco ‘Equatorial’ en el teatro Sucre en el 2016 coincide con Crespo en la apertura que da ese escenario para los artistas nacionales y rescata que el lugar brinda las condiciones necesarias para “ofrecer un espectáculo de altísima calidad”.



Para él, el Sucre es “una de las mejores salas en las que he tocado en mi vida. El equipo técnico y de apoyo es increíble”.

Para el evento de este 23 de febrero se decidió colocar una tarifa única por tratarse de un público joven. El valor de la entrada para ver a Da Pawn y Paola Navarrete es de USD 15. Los músicos confían en que se agoten todas las entradas de la taquilla.