Danna Paola es la voz de la nueva heroína de Disney

Emotiva, tierna, divertida, aguerrida, determinada. Así son los estados emocionales por los que transita Danna Paola mientras presta su voz a Raya, la nueva heroína de Walt Disney en la cinta ‘Raya y el último dragón’, en la versión que se realizó español.

Esta nueva producción animada de los estudios Disney tiene hoy un estreno simultáneo en salas de cine y Disney+ Latinoamérica.



La cinta está inspirada y ambientada en la cultura del sudeste asiático, bajo la dirección de Don Hall y Carlos López Estrada.



‘Raya y el último dragón’ es un viaje épico y fantástico a través del reino de Kumandra, donde los últimos dragones deciden sacrificarse para salvar a la humanidad de unas siniestras entidades conocidas como los Drunn.



Cinco siglos después, esos monstruos regresan y encuentran a una comunidad divida y vulnerable. La paz y el futuro dependen de una joven guerrera llamada Raya, quien deberá encontrar al último dragón capaz de detener a los ­peligrosos Drunn.



En una entrevista virtual para EL COMERCIO, la cantante y actriz mexicana confiesa que volver al doblaje para Disney y darle voz a Raya es un “sueño hecho realidad”, desde que interpretó a Rapunzel en ‘Enredados’, del 2010.



“Vi el tráiler y me enamoré de la propuesta de esta guerrera del sudeste asiático, el empoderamiento femenino, la diversidad, la mitología. Es un personaje con el que me identifico mucho”.



En la cinta, Raya es una niña que se entrenó toda su vida para convertirse en la guardiana de una de las gemas del dragón. La guerrera está convencida de que un mundo mejor es posible solo si las distintas naciones y sus líderes aprenden a confiar entre sí.



“Cada día me levanto con un propósito y cada reto que me pongo en la vida es algo que me empodera”, cuenta. La artista añade: “tuve que luchar mucho por todo lo que he logrado, ha sido difícil y me ha costado confiar en mí misma y en otras personas, porque algo que se aprende en la película es que no se puede solo y necesitamos aliados para lograr lo que queremos”.



Raya emprende el conocido camino del héroe, lleno de obstáculos y aliados. Al mismo tiempo, ese canon evoluciona con la presencia central de una figura femenina, que busca su destino sin necesidad de un interés romántico o de los clásicos números musicales estilo Disney, que refuerzan el mensaje positivo del filme.



“Me encanta que lleve un solo ‘outfit’ y que le quiten peso a la aspiración de los vestidos y todo lo que pasa con las princesas tradicionales. Todo se centra en la lucha interna. Es maravilloso saber que el peso está más en la historia que en la apariencia”, dice al respecto.



Bajo ese concepto, la cinta se destaca por las admirables escenas de acción recreadas bajo una estética de corte clásico, pero con un nivel de detalle y flujo muy dinámico.



Danna Paola no solo le dio voz a Raya, también interpreta el tema central de la película, titulado Hasta vencer, que sintetiza el espíritu narrativo de la cinta. “Rodamos la película en tres días y grabamos la canción en dos”, dice la actriz, que dividió su agenda­ entre sus proyectos musicales y la actuación.



Danna Paola encuentra más similitudes que diferencias con Raya. “Lo determinadas que somos. El amor que tiene por su familia. Lo independientes e incondicionales que somos como amigas”, enlista la actriz, que ve en Raya un ­modelo para las nuevas generaciones.

“Veo a mis hijas viendo Raya y recibiendo este mensaje como yo aprendí con otras pe­lículas. Mi responsabilidad como artista y mujer es dar buenos mensajes a través de mis letras y música”, finaliza.