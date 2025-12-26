Daniel Curtis Lee volvió a pronunciarse sobre una historia que mezcla preocupación y esperanza.

El actor compartió un mensaje navideño que marcó un giro en la situación de Tylor Chase.

Un intento de ayuda que conmovió en Navidad

Lo que comenzó como un gesto solidario terminó generando inquietud.

Daniel Curtis Lee, excompañero de Chase en ‘El manual de supervivencia escolar de Ned’, decidió ayudarlo durante Navidad.

El actor quiso sacarlo de las calles de California y ofrecerle un lugar seguro.

La intención era que pasara la noche resguardado del frío y la lluvia.

Un refugio que terminó en incidente

Según reportó Univision, Daniel alquiló una habitación de motel para Tylor. Horas después, la administración del lugar se comunicó con él por daños en el inmueble.

Caracol TV detalló que la escena fue confusa y desordenada.

La puerta quedó abierta, el refrigerador estaba volteado y el microondas apareció dentro de la bañera.

Una situación que ya preocupaba a su familia

Tras lo ocurrido, Tylor desapareció del lugar. Daniel confirmó que no logró pasar la Nochebuena bajo resguardo.

La familia del joven ya había advertido episodios similares.

Intentos previos de hospedaje también terminaron en incidentes.

El giro inesperado anunciado en redes

La historia tomó un nuevo rumbo horas después. Daniel Curtis Lee publicó un video con una actualización clave.

En la grabación, explicó que las autoridades de Riverside lograron trasladar a Tylor a un centro de tratamiento a corto plazo.

Atribuyó este avance al apoyo y la atención generados en redes sociales.

Una llamada que mostró esperanza

Daniel contó que habló con Tylor el día de Navidad mediante una videollamada.

En la conversación, insistió en la importancia de recibir tratamiento y mantenerse a salvo.

También agradeció a quienes ayudaron a activar la asistencia.

El actor expresó su deseo de que este sea un paso firme en el proceso de recuperación.

Así fue la videollamada

* Tyler: “¡Es el Espíritu Santo! ¡Es el Espíritu Santo y es la palabra ‘milagro’!”

* Daniel: “Dios es bueno, hermano. Escucha, estamos pensando en conseguirte un tratamiento y ayuda de verdad, hermano.”

* Tyler: “Sí.”

* Daniel: “Tenemos que llevarte a recibir tratamiento. Tenemos que conseguirte tratamiento, hermano. Creo que lo necesitamos, nos ayudará… y ya sabes, tienes que estar a salvo, mucha gente quiere verte a salvo.”

Mensaje de Daniel a la cámara

* “Excelentes noticias desde el universo de Tyler Chase. Este es el poder positivo de las redes sociales. Los informes indican que las autoridades de Riverside finalmente pudieron llevar a Tyler a un centro de tratamiento a corto plazo después de toda la atención y el apoyo de todos ustedes.”

* “Hemos hecho un gran trabajo al llevar a Tyler al siguiente paso en su salud mental y su viaje de recuperación, al arrojar luz sobre cosas que, como sociedad, desafortunadamente nos sentimos cómodos ocultando.”

* “Rezo para que esto finalmente funcione… Pude hablar con Tyler el día de Navidad antes de que ingresara. Un saludo a Jake por saber a quién llamar.”

Cierre de la llamada

* Daniel: “Tienes apoyo, hermano.”

Un camino que recién comienza

Daniel afirmó que seguirá impulsando que Tylor acepte un tratamiento a largo plazo.

Reconoció que el proceso será complejo y gradual.

Cerró su mensaje destacando la importancia de visibilizar la salud mental.

Para él, este avance representa un primer paso hacia una nueva oportunidad.

