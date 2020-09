Dani De la Orden cuenta su fórmula de humor en ‘Hasta que la boda nos separe’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El director español Dani De la Orden compensa los conflictos y la tensión de la serie 'Élite' con el humor y el romance de su más reciente película que se estrenó en los cines de Ecuador con el título ‘Hasta que la boda nos separe’.

A través de una videollamada, desde España, el cineasta expone algunos detalles de esta comedia romántica protagonizada por Belén Cuesta (‘La casa de papel’), Álex García (‘Sin tetas no hay paraíso) y Silvia Alonso (‘Durante la tormenta’).



En la cinta, Carlos (García) engaña a Alexia (Alonso) con una organizadora de bodas llamada Marina (Cuesta). Para ocultar el affaire, él termina proponiéndole matrimonio a su novia y convenciéndola de que Marina está organizando la ceremonia. Pero las dudas y los sentimientos de los personajes los pondrán en divertidos aprietos.

Video: YouTube, canal: Atresmedia Cine



La oferta para dirigir este filme le pareció un regalo al director. “El subgénero de las bodas tiene una estructura muy reconocible, pero esta tenía un estilo más gamberro con personajes que eran unos sinvergüenzas. Además, se habla poco de los daños colaterales que produce un acto romántico y eso también me gustó”.



El sexto largometraje de De la orden es un remake de la cinta francesa ‘La Wedding Planner’ (2017), que adquiere nuevos matices de estilo. “Hay múltiples historias que se siguen contando una y otra vez sin perder vigencia. En este caso construimos una historia de amor a través de los sentimientos mezquinos de sus protagonistas. Luego envolvimos todo con una comedia romántica al uso, luminosa y divertida”, explica.



Que sea un remake no significa que no tenga que volver a escribirse el guion para adaptar los diálogos, personajes y situaciones para que el humor resurja en la nueva propuesta. “Una cosa es una comedia de sonrisa constante o ‘feel good’ y otra cosa es la carcajada limpia. Hemos conseguido darle sentido a la trama de amor para crear una conexión emocional entre el público y los personajes”.



Desde que en el 2015 debutó con ‘Barcelona, noche de verano’, De la Orden no ha dejado de trabajar en el humor. Por eso sabe que hacer reír a la gente no es una tarea fácil. “Es complicado encontrar la comedia perfecta, una que no sea muy gamberra o muy blanca y cuando parece que lo consigues, la crítica dice que es una película que simplemente hace reír”.



En este terreno, el realizador asegura que es difícil hablar de un estilo personal. Eso no limita el esfuerzo creativo por hacer una atmósfera que combine diálogos ingeniosos con la acción e intención de los personajes. “Lo que intento es que la comedia no salga de un chiste pasajero, sino que toda la escena gire alrededor de una relación cómica entre los personajes, la situación y su entorno”.



Para eso también se apoya en el talento de sus actores, a quienes le ofrece libertad creativa. “A Álex (García) se le da bien ser un galán carismático, pero también encanta cuando sufre. Belén (Cuesta) aceptó el reto de hacer un personaje emocionalmente frío, pero que al mismo tiempo inspire ternura”. Para el director el secreto de una buena comedia romántica es saber jugar con las emociones.



En medio de la diversión que propone este triángulo amoroso, también hay espacio para la reflexión. “Todos los personajes tienen miedo de empezar algo nuevo. A veces, lo que creemos que es confort en realidad solo es la seguridad de repetir lo que nos conviene y eso se puede trasladar a una pareja, pero también a otros aspectos de la vida”.



El filme llega a América Latina tras un estreno interrumpido por la pandemia en España a inicios de año. Antes de que se acabe el 2020, De la Orden estrenará otra comedia titulada ‘Mamá o papá’.