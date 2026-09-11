Dakota Johnson le dio la bienvenida a Jennifer Lawrence a Instagram… con un insulto

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Jennifer Lawrence, la protagonista de ‘Los juegos del hambre’, llevaba años sin redes sociales.

Cero Instagram, cero TikTok, cero nada.

Hasta que el 9 de septiembre decidió abrir cuenta, con usuario @jlaw (porque @jenniferlawrence ya estaba tomado, así lo aclaró ella misma en su bio).

Y como toda gran entrada, vino con reglas.

“Si alguien dice algo negativo, renuncio”

En su primer video dejó las condiciones bien claras: “Voy a intentarlo, y si alguien dice algo negativo, renunciaré inmediatamente. Sin preguntas”.

Y por si no quedó claro, redobló la apuesta en sus historias, pidiendo que nadie dejara comentarios crueles porque podían “afectar al bebé”.

¿El bebé? Ella. Bromeó con que el bebé es ella misma.

El insulto de Dakota Johnson

Entre la lluvia de comentarios de bienvenida —Leonardo DiCaprio, Amy Schumer, Stephen Colbert, medio Hollywood pasó a saludar— apareció el de su amiga Dakota Johnson. Y no fue precisamente dulce.

Según recogió la prensa internacional, le dejó un insulto en los comentarios.

El portal Cactus24 dice que la palabrota fue “PUTA“, en inglés, ‘slut‘.

Sí, leíste bien.

La misma actriz que acababa de advertir que renunciaría ante cualquier comentario negativo, recibió justamente eso de una de sus mejores amigas, minutos después de poner la regla.

¿Por qué no es un escándalo?

Porque se conocen.

Lawrence y Johnson llevan años apareciendo juntas en Los Ángeles, Cannes y Nueva York, y este tipo de bromas pesadas entre amigas cercanas es parte de su dinámica pública.

De hecho, en los comentarios de la propia publicación, la gente empezó a bromear con el tema, jugando justo con la advertencia que Jennifer había hecho minutos antes.

Vale aclarar algo: la palabra exacta solo la reprodujo la publicación del portal Cactus2.

Otros portales que cubrieron la noticia confirman que Johnson “dejó un insulto” o “se sumó a la broma”, pero sin citar el texto literal.

Mientras tanto, la cuenta explota

En menos de 48 horas, @jlaw ya suma casi 4 millones de seguidores. Y Jennifer, fiel a su regla, sigue ahí. Por ahora.

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