Daddy Yankee vende en menos de una hora una presentación en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee logró vender este martes 17 de septiembre del 2019 en menos de una hora su concierto del próximo 5 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, cuya fecha marca su primera presentación en solitario en la isla en 12 años.

"Wow. En menos de una hora #Soldout. Gracias. Dime @pinarecords1 ¿qué tú opinas?", dijo Daddy Yankee en su cuenta de Instagram y en la que le dio mención a su manejador y productor del espectáculo, Con Calma Pal Choli, Raphy Pina.



"#SoldOut in one hour!", agregó el artista urbano en su cuenta de Twitter.

Pina, por su parte, dijo que Daddy Yankee se convertía en el primer artista puertorriqueño que vendiera un evento completo en pre venta en un solo día. "Hoy @daddyyankee lo logró en menos de una hora. Felicidades", agregó Pina en su cuenta de Instagram.



La venta de boletos se inició el lunes 16 de septiembre a las 11:59 de la noche y antes de la 01:00 de la mañana de este martes, la mayoría de los boletos ya estaban vendidos.



Los precios de los boletos fluctúan entre los USD 25 y 300.

Al momento, no se anunció si Daddy Yankee sumará una segunda función.



Otros artistas como Luis Fonsi y Wisin felicitaron a Daddy Yankee en su publicación en Instagram por la gesta histórica.



El concierto del llamado 'Jefe del reguetón' será su primero en solitario en doce años en Puerto Rico, pues durante ese tiempo había ofrecido presentaciones en dúo, junto a Don Omar y Nicky Jam.



Igualmente, Daddy Yankee también se había presentado como invitado de conciertos de otros artistas, especialmente de Wisin y Yandel.



En la presentación, se espera que Daddy Yankee interprete la gran mayoría de sus éxitos de más de 25 años de carrera, desde que empezó con DJ Playero al presente, con temas como Dura y Con calma, así como en colaboraciones como Despacito con Luis Fonsi.



En octubre de 2018, Daddy Yankee recibió diez récords Guinness, siete de ellos por el éxito mundial de Despacito.

Los récords Guinness de Daddy Yankee y Luis Fonsi incluyen también canción más escuchada en el mundo, video más gustado en línea, vídeo de música más visto en línea, video de música de un dueto más visto en YouTube y primer vídeo de YouTube en recibir 5 000 millones de reproducciones.



De igual forma, fue reconocido como el tema con mayor cantidad de semanas en el puesto número 1 de las listas de Billboards Hot Latin Songs y sencillo con mayor cantidad de semanas consecutivas en el puesto número 1 en Estados Unidos.



El cantante de música urbana se coronó además como el primer artista hispano en alcanzar el número 1 en Spotify y dos más récords más por encabezar las listas de Billboard Latin Rhythm Airplay.

Daddy Yankee también ha sido nombrado uno de los hispanos más influyentes del mundo por CNN y Time Magazine. Ha vendido más de 17 millones de álbumes y más de 80 millones de admiradores combinados en sus redes sociales.