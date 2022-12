La historia detrás de la foto viral de un leopardo y un mono

La foto fue captada en octubre de 2021 en el Parque Nacional South Luangwa, en el este de Zambia. Foto: Igot Altuna / Museo de Historia Natural de Londres

Gabriela Balarezo (I)

La imagen muestra a un leopardo llevando en sus fauces a un ejemplar de mono. La fotografía podría ser una más entre tantas que circulan de fauna salvaje de no ser por un detalle: hay una pequeña cría encaramada al cadáver del primate. Se trata de una imagen que se ha viralizado en los últimos días y que guarda una cruel historia detrás.

Detrás del lente está el fotógrafo de naturaleza y viajero Igor Altuna. La fotografía del español es una de las 25 seleccionadas por el Museo de Historia Natural de Londres de para competir en la categoría de Premio del Público (The People’s Choice Award) del Wildlife Photographer of the Year. Este es un premio especial que se elige a través de una votación abierta al público y que se anuncia el 9 de febrero de 2023.

El ejemplar de leopardo es una hembra llamada Olimba, según compartió Altuna en sus redes sociales, que acaba de cazar a su presa, una hembra de mono babuino con su cría aferrándose al cuerpo de su madre.

La foto fue captada en octubre de 2021 en el Parque Nacional South Luangwa, en el este de Zambia. Este es uno de los refugios más conocidos de vida silvestre que existe en África. Altuna, quien adicionalmente compartió un video del momento, cuenta que fue testigo de cómo la leoparda después de cazar a su presa se dirigió hacia el lugar en donde detrás de un árbol aguardaba uno de sus cachorros.

El fotógrafo vasco era parte de un safari y ese día apenas había captado algunas escenas hasta que “de repente apareció la leoparda a lo lejos”, explica en una entrevista a La Vanguardia. Al llegar hasta donde estaba su cachorro el felino dejó a la presa en el suelo y el pequeño mono finalmente se soltó. Según Altuna la cría intentó escapar, “se ponía detrás de los árboles y se escondía mientras la leoparda observaba sus movimientos.

El cachorro de leopardo jugó durante más de una hora con el pequeño mono hasta que lo mató, precisa el fotógrafo. “Es como si la madre le estuviera dando una lección de caza a su cría”, menciona Altuna. El español captó toda la secuencia (incluido el desenlace) en un video que compartió en su sitio web. Las duras escenas que presenció, dice, son un ejemplo que cómo la vida silvestre suele ser cruel y maravillosa.

