Hallan antiguo capítulo oculto de la Biblia; ¿qué es lo que dice?

Un grupo de científicos hallaron un capítulo oculto de la Biblia casi 1 500 años después de que se escribiera por primera vez. Así se dio a conocer desde el pasado 8 de abril de 2023.

Este documento encontrado representa una de las primeras traducciones de los Evangelios, según el estudio publicado recientemente en la revista New Testament Studies.

Los investigadores, incluido Grigory Kessel de la Academia de Ciencias de Austria, utilizaron el proceso de fotografía ultravioleta para encontrar el capítulo oculto debajo de tres capas de texto.

“Hasta hace poco, solo se conocían dos manuscritos que contenían la traducción al siríaco antiguo de los evangelios”, dijo Kessel.

Uno de estos está en la Biblioteca Británica de Londres y otro fue descubierto en el Monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí.

Los investigadores aseguraron que el texto descubierto es una interpretación del capítulo 12 de Mateo de la Biblia que se incluyó originalmente como parte de las traducciones al siríaco antiguo hace 1 500 años.

The Vetus Syra, or the Old Syriac version is the oldest (ca. 3rd c.) Syriac version of the four Gospels. Two main manuscripts (both, alas, incomplete) witnesses were known, the Curetonianus and the Sinaiticus. #syriac #manuscripts #palimpsest #oldsyriacgospels pic.twitter.com/hJgvXcAM51