La historia del equipo de fútbol africano que murió por un rayo

Aunque la ciencia suele darle explicaciones racionales a los fenómenos naturales que ocurren, existen hechos tan impredecibles y sorprendentes que a veces generan dudas en la sociedad.

Este fue el caso de Bena Tshadi, un equipo de República del Congo cuyos jugadores murieron repentinamente a causa de un rayo en 1998, cuando el país africano se encontraba en una guerra civil.

Constantemente se informaba en las noticias de tiroteos, enfrentamientos, matanzas étnicas y caos político. Lo único que brindaba un ambiente distinto a lo que se veía en las calles era el fútbol. Sin embargo, eso cambió drasticamente.

En octubre de 1998, en la región de Kasai, se llevó a cabo un partido entre Bena Tshadi (local) y Basanga (visitante), dos equipos de la primera división congoleña.

Las gradas estaban llenas, los hinchas expectantes y el cielo nublado, anunciando una próxima tormenta. Durante el primer tiempo, cuando el partido iba empatado a un gol y estaba cayendo una lluvia torrencial, un rayo impactó sobre la cancha de juego.

