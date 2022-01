Barnaby Swinburn, el niño de 12 años con coeficiente intelectual superior a Einstein

A sus 12 años de edad, Barnaby Swinburn, un niño de Bristol, Inglaterra, puede ufanarse de haber superado estadísticamente en algo al padre de la relatividad y una de las mentes más brillantes de la historia: Albert Einstein.

De acuerdo con el reporte de la prensa británica, el menor logró un puntaje de 162 en el examen de coeficiente intelectual (IQ) de la firma Mensa, una organización que reúne, basada en sus pruebas, a las personas con mayor estimación de inteligencia general en el mundo.

La noticia ha causado conmoción en Europa porque, a su corta edad, y teniendo como punto de comparación los resultados esperados de sus pares, Swinburn ya superó el máximo coeficiente que habría obtenido Einstein en su vida: 160.

Como si no fuese suficiente ese dato, los 162 puntos que obtuvo en la prueba Cattell III B lo certifican como una de las personas que, según el indicador, integra el 1% de la población más inteligente del planeta.

La clave, conforme relataron sus padres a los medios anglosajones, ha sido tan solo una: “dejarlo ser”.

