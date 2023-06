Carta de estudiante a profesora: 'Gracias a que no le hice caso tengo Bachillerato'

La estudiante de España compartió su historia en Twitter. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

El papel de los profesores, orientadores y psicólogos en los centros educativos es crucial para el desenvolvimiento de los estudiantes. En los últimos días se ha viralizado la historia de una joven española.

Se trata de la usuaria de Twitter @Leileeetaa, que vive en Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana) en España.

Ella publicó una carta el pasado fin de semana relacionada con una de las profesionales que trabajaban en su colegio y el consejo que le hizo en su momento. La historia se ha hecho viral y supera ya los 32 800 me gusta.

Carta de estudiante a profesora

"Hace dos años la orientadora me dijo que no me lo podría sacar", publicó el pasado sábado Leila en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que aparecía ella encima de un escenario y con una beca.

Era, como se deduce por las proyecciones traseras, tras el acto de graduación de su instituto de los alumnos de Bachillerato.

La joven siguió con otra publicación en la que escribió "lo hice, lo hice" y colgó la imagen de un mail que había mandado a la que se entiende que es la orientadora.

"Buenas tardes, Lorena. Probablemente no se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo de usted perfectamente, como si fuese ayer, del día en el que me dijiste que no me metiese a Bachiller porque 'no podría con ello", arranca el correo de Leila.

"Le escribo hoy, después de dos años y un día después de mi graduación, informándole de que, gracias a que no le hice caso, hoy puedo decir que tengo el Bachillerato que con tanto esfuerzo y dedicación me he sacado", continúa Leila en su breve mail.

Para acabar, la joven le deja un consejo a la profesora. "No la culpo de nada, sólo le recomiendo que, como orientadora, debería ver primero el trabajo que emplea cada alumno y no dejarse llevar por la media académica que tiene. Recuerde, una nota no define a una persona. Que tenga un buen día".

hace dos años la orientadora me dijo q no me lo podría sacar :)) pic.twitter.com/Sw6FpE5Xc2 — ✨poco a poco :)✨ (@Leileeetaa) June 10, 2023

Más noticias

Visita nuestros portales: