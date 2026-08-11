Réquiem por la ortografía

Las noticias internacionales sobre educación se refieren a las tendencias tecnológicas y nuevas investigaciones sobre las neurociencias aplicadas a los aprendizajes. Antes fue el tema la caligrafía, y ahora la ortografía que preocupan a los actores del sistema educativo.

Recuerdos

En el siglo XX, la materia de Gramática y sus disciplinas básicas -la sintaxis, la ortografía y la caligrafía- eran famosas. Para algunos estudiantes la Gramática era una tortura y para otros un deleite, porque estaba asociada a la lectura y escritura. Hablar y escribir correctamente eran propósitos centrales de la primaria.

La ortografía y la caligrafía eran los ‘cucos’ porque había que aprenderlas a marchas forzadas, sobre la base de estímulos no siempre ortodoxos: con ‘chasca’ (un objeto de madera y bisagra), y una vara que hacía templar las manos de los afanosos estudiantes. Pero dejando el victimismo y los contextos, la buena redacción hubiera sido imposible sin una ortografía y caligrafía aceptables.

¿Qué es la ortografía?

Según la Real Academia de la Lengua, ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. Los sinónimos son escritura y corrección. La ortografía y la caligrafía casi siempre iban juntas, consideradas como fundamentos del arte de escribir con letra bella y correctamente formada, en diferentes estilos, y por supuesto, sin errores gramaticales.

El arte de escribir correctamente era posible gracias al infaltable canutero –espécimen de madera, de diversos colores, que permitía escribir con tinta en cuadernos especiales de escritura inglesa-, y según modelos impresos que obligaban al estudiante a concentrarse y sin pasar una línea a perfeccionar su escritura a mano.

Los concursos de caligrafía y ortografía estimulaban estas destrezas y promovían una redacción castellana atildaba y la lectura de libros recomendados.

Ortografía, ¿especie en extinción?

Con el advenimiento de la máquina de escribir, que inspiró la aparición de la mecanografía, muchos consideraron que la ortografía iba a desaparecer, pero no fue así, aunque debilitó en ciertas personas ese ‘arte’ en aras de las facilidades que dio un nuevo adminículo en escena –el esferográfico- que, definitivamente, ‘mató’ la buena caligrafía, y de soslayo a la ortografía que debían ser corregidas con correctores blancos o tintas rojas, si se trataba de matrices de mimeógrafo.

Y pronto se produjo un salto cualitativo con la llegada de la computadora (mezcla de televisión, calculadora, máquina de escribir, teléfono, cámara fotográfica y programas especializados con los cuales podemos escribir con el tipo de letra que nos plazca), y de los celulares. La ortografía comenzó a declinar y aún a desaparecer, por influencia de aplicaciones instaladas en Word que, supuestamente, facilitaban la corrección de las impurezas idiomáticas, y también por el uso de los pulgares con abreviaturas en los celulares.

El turno –como las especies animales y vegetales amenazadas- le tocó a la ortografía y la caligrafía que se hallan en un suigéneris libro rojo, es decir, en peligro de extinción.

Opciones

Finlandia –país que ha estado en los primeros lugares en las Pruebas PISA- anunció que a partir de 2016 dejó enseñar caligrafía en las escuelas. En su reemplazo planteó la enseñanza de la mecanografía y el envío de mensajes desde dispositivos móviles, lo cual significa que la escritura a mano no formará parte del programa educativo obligatorio. Y en varios Estados de la Unión Americana, la caligrafía, de facto, pasó a mejor vida hace algunos años. Los estudios concluyeron que en la actualidad la gente escribe más en un teclado –gracias a los ordenadores y los celulares- que, a mano, en papel y lápiz.

Desacuerdos

Los expertos anotan que la escritura a mano siempre tuvo fortalezas. La principal razón es que la escritura a mano ayuda a desarrollar la motricidad fina, adquirir destrezas y fomentar la memoria. Esto ha sido ratificado por varias investigaciones que revelan que la escritura manual -redacción, ortografía y caligrafía- tiene ventajas sobre la escritura mecanografiada para aprender una lengua.

Sin embargo, los pedagogos no se han puesto de acuerdo sobre el uso del método global, que privilegia la escritura con letra de imprenta, frente a la letra cursiva en la que se destaca la caligrafía. Otros, en cambio, sostienen que la letra cursiva solo se necesita en los primeros años de escolaridad, por lo que es mejor escribir en una pantalla que en un papel.

¿La escritura es una destreza natural del ser humano? Algunos argumentan que no. Que la escritura a mano es parte de un proceso que obedeció a un contexto determinado, históricamente hablando. Según este criterio, el uso del papel y lápiz sirvió para una época. En la actualidad, el no uso de la caligrafía y la ortografía no ayudaría a mejorar la escritura. La pantalla sería una herramienta ideal para que los niños escriban correctamente, porque podrían modificar o corregir los textos sobre la marcha, y en ese sentido se estimularía el desarrollo de la inteligencia y en general la cognición y la meta cognición.

Un grupo de pedagogos plantea la combinación de los dos sistemas –escritura manual y escritura mediante teclado-, y apelan a la neurociencia cognitiva para dilucidar con más estudios este complejo proceso que ha ingresado definitivamente a las aulas.

Pregunta y propuesta

Las experiencias en Ecuador y otros países son decepcionantes en el tema de las faltas de ortografía. Y la situación tiende a empeorar.

Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro macro destrezas establecidas en el currículo de la Educación General Básica (EGB). Es el momento de debatir sobre este tema y buscar alternativas, con sólidas bases científicas. ¿O es que tenemos que esperar que las tecnologías arrasen irremediablemente con la ortografía y la caligrafía? ¿Réquiem por la ortografía?

Hace varias décadas el Diario El Comercio organizó el I Concurso Nacional de Ortografía, con excelentes resultados. Sería interesante que se diseñe y ejecute el II con el auspicio de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, las universidades, ONG educativas y otros patrocinadores.