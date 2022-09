La RAE elimina la 'ch' y 'll' del abecedario

Aun así, estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas. Foto: Diccionario RAE

Redación ElComercio.com

La Real Academia Española (RAE) eliminó signos del alfabeto y cambió el nombre de otros.

Así, excluyó definitivamente del abecedario la "ch" y "ll", pues no se consideran letras, sino dígrafos.

Los dígrafos son secuencias de dos letras que representa un solo sonido.

Por ello, el abecedario del español queda reducido a las veintisiete letras siguientes: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Por otro lado, la "rr", que también es un dígrafo, nunca ha tenido la consideración de letra.

En una nota publicada en la página web oficial de la RAE, la eliminación de los dígrafos no quiere decir que desaparezcan del sistema gráfico del español; es decir que, estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras. Por ejemplo, en las palabras "chico" y "calle".

La Real Academia Española aclaró que, simplemente dejan de contarse entre las letras del abecedario. Además, decidió modificar el nombre de algunas letras. Así, la "Y griega" se llamará "Ye".

En el caso de la "B", se llamará "be" y la "V", "uve". Dejará de usarse las expresiones "be alta", "be larga", "ve baja" y "ve corta". Mientras que la "W", se nominará "doble uve".

En cuanto a la tilde, la RAE mencionó que dejará de usarse en la palabra "solo", incluso en casos de posible ambigüedad, como "Voy solo al cine", pero tampoco se condenará si alguien quiere usarla.