Las ‘nenas’ ganan espacio dentro de la cultura del hip-hop y del rap en Cuenca

‘Daga’ en la presentación de clausura del taller que se llevó a cabo en la casa de Chaguarchimbana, en donde resultó ganadora. Foto: Cortesía

Claudia Pazán. Redactora (I)

El hip hop cuencano encontró su lado femenino en el colectivo La Colmena. Es un grupo de mujeres especializado en el ‘freestyle’ o competencias de improvisaciones callejeras, típicas de la cultura urbana.

‘Nenas invadiendo espacios’ fue el inicio de esta historia de 10 mujeres que pusieron en marcha la tesis de maestría en Gestión Cultural de Andrea Ordóñez.

“Desde niña siempre me gustó la cultura urbana; el hip-hop estuvo presente en varias facetas de mi vida”, cuenta Andrea, de 33 años y que responde al ‘a.k.’ de ‘Angy’. Pero en Cuenca no encontraba espacios para las mujeres; generalmente lo hacían solo hombres “y nuestra presencia no era muy bien recibida”, recuerda.

La falta de oportunidades la impulsó a generar un proyecto que reconozca el talento que tienen las mujeres en este arte. “Lo que yo quería que pase conmigo cuando fui adolescente, de alguna forma lo veo ahora plasmado”, se alegra ‘Angy’ con su proyecto.

“Este es un espacio que hemos ganado y que vamos a conservar”, comenta. En julio se abrió la convocatoria exclusiva para mujeres que gusten del rap. Recibió solicitudes de más de 35 interesadas; al final fueron seleccionadas 20 para iniciar esta aventura.

Diseñadoras, músicas, tatuadoras, estudiantes y amas de casa se sumaron para dar rienda suelta a la imaginación lírica. Con ellas surgió La Colmena, el colectivo que ahora todos los jueves y viernes en la noche se presenta en la plaza de La Merced, en el Centro Histórico de Cuenca.

Aquí son parte de batallas acompañadas de ‘beats’ o sonidos electrónicos compuestos especialmente para el momento de la improvisación oral.

‘Daga’, una de las participantes, recuerda que vio la oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido de su pareja, quien falleció en 2021, en el tema del ‘freestyle’, y “honrar su memoria a través de sus composiciones”.

También es parte ‘Rine’, la primera mujer jurado de las batallas. “Llevo seis años involucrada en este mundo del hip-hop, lo amo, pero siempre me sentí extraña, al ser de las pocas mujeres que se atrevió a incursionar como jurado dentro de las batallas, cuenta ‘Rine’. Pero destaca que eso ha cambiado gracias a una red de apoyo, que se ha planteado varios objetivos.

Ellas se capacitaron en ‘jueceo’, como llaman en el mundo del hip-hop a los criterios técnicos que los jurados deben tomar en cuenta. Además, se fortalecieron en la organización de eventos, escritura, DJ, manejo de artistas y rapeo.

La Colmena ahora se congrega cada miércoles en las escalinatas de la plazoleta de El Vado en donde se realizan batallas.

El 5 de agosto finalizó el primer taller con una batalla lírica en la Casa de Chaguarchimbana, un centro cultural municipal. El objetivo de ellas es formar la primera Liga Regional de Mujeres en Freestyle y llegar, en algún momento, a competir en un encuentro de Red Bull Batalla, una competencia de rap que desde el 2005 provee una plataforma para el desarrollo de los mejores improvisadores del hip hop de habla hispana.

Historia de vida

‘Daga’ logró perder el miedo y sacar las improvisaciones que tanto rondaban su mente. ‘Rine’ ahora se siente respaldada por una red de mujeres que aman lo mismo que ella, el rap. Ambas coinciden en que el rap requiere de un gran conocimiento de temas de actualidad para poder responder a sus rivales.

Con esta y otras historias de las chicas que hoy son parte de La Colmena, ‘Angy’ cuenta que ve realizado un anhelo que tenía desde la juventud. “Este es un espacio en el cual las mujeres ahora somos tomadas en serio. Las batallas las hacemos hombre vs. mujeres y esto nos da gran satisfacción”.

La Colmena cuenta con un nuevo espacio; en la plaza de El Otorongo cada miércoles se las podrá escuchar.