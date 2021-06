Lourdes Hernández: ‘El deporte tiene que ser tu primer trabajo’

Alberto Araujo. Editor (O)

El mundo de las finanzas y de los ejecutivos no es ajeno al deporte. Todo lo contrario, cuidar la salud a través del ejercicio físico es una inversión que a futuro ahorra gastos de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o el estrés. Con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, la comunicadora y especialista en finanzas personales, Lourdes Hernández, considera el hacer deporte, su primer trabajo. Da esta entrevista mientras realiza una expedición en bicicleta desde Nono hasta Jama.

¿De dónde le viene esa pasión por los deportes y las maratones?

Todo comienza en la casa. Los papás son los que te dan el ejemplo de hacer deportes, de moverse. A mi mamá le encantaba el campo. Nos llevaba siempre a caminar al Pichincha, a montar a caballo. Era lo más activa.

En el colegio comencé a meterme a hacer deportes. Lo malo era que sólo le ponían énfasis a los deportistas que sobresalían. Pasó el tiempo y me gustó mucho el squash, y también hacía pesas. Cuando trabajaba en un banco, en el área de comunicación, una compañera ejecutiva, Soledad Darquea, que había corrido una maratón en Estados Unido, nos motivó a formar un grupo para correr. Comenzamos con la Últimas Noticias.

¿Qué edad tenía?

Yo ya tenía 37 años cuando comencé a correr. Pero siempre fui activa, antes hice 15 años de pesas. Soñaba con la Últimas Noticias y me parecía imposible. Pero Soledad nos metió en serio en todo esto. Del banco, que quedaba en la Amazonas, nos cruzábamos al mediodía a correr en la Carolina. Luego íbamos al departamento de Soledad a ducharnos, almorzábamos a la carrera y volvíamos a trabajar. Pasó el tiempo y corrimos la Últimas Noticias, con un grupo de 80 personas del banco. Luego metíamos a cuanta carrera salía: la Ruta de las Iglesias, de la Policía…

¿Dónde corrió la maratón?

En Buenos Aires. Pero luego ya me piqué y completé las cinco ‘majors’: Chicago, Nueva York, Boston, Berlín y Londres. Tengo el certificado de haber corrido las cinco majors. Es como una fiebre imparable. Ya no puedo vivir sin tener metas. Y por eso no puedo vivir sin hacer lo hago.

En sus vacaciones ha optado por hacer una travesía en bicicleta.

Se llama expedición y es la primera que estamos haciendo con un grupo de amigos y con mi esposo. Es como un Huairasinchi pero relajado. Salimos de Nono (Pichincha) y vamos a llegar a Jama (Manabí) en cinco días.

¿Hace deporte por desestresarse o por ponerse una meta?



La una cosa te lleva a la otra. Cuando te pones una meta, inmediatamente tienes un norte, te enfocas pero también te relajas. Toda esa preparación es lo más lindo. Para una maratón debes prepararte cuatro meses antes.

Uno debe cumplir cada día una distancia y hacer dieta especial.

Sí, si la esposa o el esposo son ‘acolite’, ellos se van a dar cuenta de que esto es mucho más sano y te da más alegría que cualquier farra o cualquier actividad pasiva, como quedarte viendo series todo el fin de semana. No critico a nadie, solo digo que si quieres gozar plenamente, dedícate a hacer deporte cada día.

¿Y es más gratificante que comprarse cosas?

¿Ir de shopping, dices?

Digo, en general, a veces uno piensa que para cualquier problema se solucionaría más fácilmente con dinero: en el trabajo o la familia. Incluso uno piensa que con más plata viviría más feliz.

Uy, no, no, no. Yo que doy clases de educación financiera, mientras más plata tienes, más te la gastas. La cosa no es por ahí. Es que siempre quieres más, más y más. El ser humano siempre quiere más. Entonces, es mejor que lo que quieres, al menos sea beneficioso y saludable para ti, como hacer deporte. He leído que las adicciones se contrarrestan cuando uno hace deporte, porque todo eso sacas en el sudor y eso te va limpiando.

¿Hay una adicción al dinero?

Claro. Imagínate a los workaholics (adictos al trabajo), los enfermos con compararse con el vecino, es terrible. Está más que demostrado que lo material no te llena y de eso nos dimos cuenta en la pandemia, que lo material no nos servía un carajo. Tanta pintada de manos, tanta joya, no sirvió. Lo que sirvió fue la familia. Debemos estar más pegados a la familia. Esperamos a que se mueran nuestros viejos y la gente querida para entender que eso era lo que importaba.

¿Hay una tendencia entre los ejecutivos a dedicarse más el deporte y consumir menos?

Hay una tendencia mundial de no llenarte de tereques y cosas que ya no te sirven. El mueble veinteavo de la casa ya no tiene razón de ser. Entonces la gente ha comenzado a invertir en su salud y sus experiencias: salir, irte a caminar por el monte. Son cosas que no cuestan o cuestan muy poco y te dan una experiencia que es mucho más valiosa . Los papás comienzan a dedicarle más tiempo a los hijos, haciendo deporte o saliendo al campo.

¿Cómo se le convence que haga deporte a una persona que perdió el trabajo o que está estresada porque ya no tiene ingresos?

Hay una teoría que dice que el deporte debe ser tu primer trabajo. Un millonario dice que si no hace su primer trabajo, que es correr en la mañana, todo le va mal. Si estás desempleado, ese es tu primer trabajo. Arranca a correr temprano en la mañana, vas a tener tanta energía que de alguna forma algún trabajo va a salir.

Cuando salí de mi trabajo, en un banco donde estuve 20 años, me dije ‘tengo que salir al mercado ahorita’. No me quedé en la casa a deprimirme. Estaba dispuesta a vender alfajores en la calles. Hay que volver al mercado laboral inmediatamente. Mi teoría es ‘sal por la puerta, sal por la puerta, sal por la puerta’. Y esto se aplica tanto para el millonario como para el que ganaba el básico. No lo digo sólo por ti, sino por tus hijos. Una mamá o un papá, que quieren vivir de largo para acolitar a sus hijos hasta que sean grandes, debe hacer ejercicio.

Su trayectoria

Es comunicadora y escritora especializada en finanzas personales. Ha trabajado en el sector financiero por más de 20 años. Es activista ambiental. Corredora de maratón y ultramaratón, en siete distintos países. Ha escrito el libro ‘La Cinta Invisible, 5 Hábitos’.