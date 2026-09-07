Iván Carvajal, poeta y catedrático, falleció a los 78 años, tras más de 50 años de trayectoria

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El poeta y ensayista Iván Carvajal Aguirre falleció a los 78 años de edad el 6 de septiembre de 2026.

Su partida conmociona al sector cultural de Ecuador, pues deja una huella en las letras, la filosofía y la docencia tras más de cinco décadas de labor intelectual.

🕊️ Muerte de Iván Carvajal

Según informaron medios locales y la confirmación de su familia, Iván Carvajal Aguirre murió tras consolidarse como un referente fundamental de la literatura contemporánea.

Instituciones académicas como FLACSO Ecuador lamentaron la partida del pensador.

Para comprender mejor su visión sobre el lenguaje y la creación literaria, te sugerimos revisar cómo la técnica y la palabra fueron ejes en la reflexión de Iván Carvajal.

📚 ¿Quién fue Iván Carvajal?

Iván Carvajal nació en San Gabriel en 1948 y dedicó su vida a las letras y las Ciencias Sociales.

Se doctoró en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ejerció la docencia universitaria durante cuatro décadas.

✒️ Obra literaria y trayectoria

La producción de Iván Carvajal abarcó títulos como ‘Parajes’ y ‘Los amantes de Sumpa’.

Tal como reseña la web Iván Carvajal, el autor dirigió publicaciones emblemáticas como ‘País Secreto’ y ejerció como columnista en medios de prensa.

Si quieres profundizan en su pensamiento crítico, te invitamos a consultar el análisis sobre el valor de la palabra según el escritor Iván Carvajal.

🏆 ¿Qué reconocimientos recibió Iván Carvajal?

Entre sus galardones destacan el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Pólit en 1983 y el Premio a las Libertades Juan Montalvo en 2013.

La proyección de la obra de Iván Carvajal se mantendrá vigente a través de sus ensayos y compilaciones poéticas.

Iván Carvajal; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué libros de poesía publicó Iván Carvajal? Publicó más de una decena de poemarios, entre ellos ‘Poemas de un mal tiempo para la lírica’ (1980), ‘Del avatar’ (1981), ‘Los amantes de Sumpa’ (1983) y ‘Parajes’ (1983). Otros títulos relevantes son ‘En los labios/la celada’ (1996), ‘Inventando a Lennon’ (1997), ‘La casa del furor’ (2004) y ‘Jacarandas’ (2018). ❓ ¿De qué tratan los poemas de Iván Carvajal? Su poesía se caracteriza por la reflexión existencial sobre el amor, la muerte, el tiempo y la condición humana. También exploró la realidad social y la convivencia, asumiendo una actitud intelectual crítica frente a su entorno.

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