Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La carambola era un vocablo de uso corriente en los juegos de antaño. Ahora casi no se menciona porque aquellos juegos no se practican o han quedado en los recuerdos. La billa, el billar, los ñocos, las bolas de acero, el boliche, entre otros, son ejemplos donde las carambolas surtían efecto como producto de la suerte, la habilidad o la chiripa. ¡Qué tiempos aquellos!

La carambola surtía efecto cuando una bola tocaba a otra, y a otra bola y así sucesivamente hasta lograr un objetivo: terminar la jugada en una canasta, un hueco o una señal. Esa era la carambola limpia, porque había también la carambola sucia o tramposa que permitía matar dos pájaros de un tiro… y a veces tres.

Para ciertos filósofos la vida es una verdadera carambola; es decir, una serie de juegos o destrezas con las bolas de una billa o del billar -elevado a la categoría de deporte- donde los jugadores utilizan un palo o taco, que es la herramienta principal diseñada para ofrecer precisión, control y comodidad según el nivel del jugador. La punta del taco, generalmente de cuero, embadurnada de tiza azul, es clave para un contacto preciso con la bola, porque transfiere la energía de manera controlada.

Se gana por carambola, y a veces se pierde, pero siempre se disfruta con el topeteo espontáneo, cuando, en forma sorpresiva, las bolas hacen piruetas, saltan, van y vuelven caprichosas, y…llegan a su destino: un doble o triple resultado con una sola acción. Todo, fruto de la habilidad y de la casualidad -favorable o desfavorable-, que unos califican como suerte, otros embuste o trampa para alucinar o burlar a alguien. Por algo la RAE califica a los sinónimos de carambola como casualidad, azar, suerte, fortuna, chiripa, enredo, embuste, trampa y mentira.

Otra acepción describe la botánica y morfología del cultivo de la carambola, una fruta exótica en forma de estrellas, que cultivan los agricultores de Santa Ana, Ecuador. La fruta tiene crestas distintivas que corren por sus costados (generalmente cinco, pero pueden variar), y cuando se la corta en sección transversal, se asemeja a una estrella. En algunas zonas es conocida como carambolo.

Y hasta aquí, queridos lectores. Espero que la carambola siga haciendo de las suyas, y disfruten del carambolo.