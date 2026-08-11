¡Estás DESCUAJERINGADO!

Esta palabra se habla en el Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Antigua y desactualizada para unos; actual y peyorativa para otros, significa algo descuidado, desaliñado o en mal estado, ya sea en la apariencia personal, en la vestimenta o en la integridad de un objeto.

El término descuajeringado proviene del participio del verbo descuajeringar, y su sinónimo varía según el contexto. Equivale a desaliñado, descuidado, desaseado, dejado, zarrapastroso, descacharrado, descachalandrado, maltraído, desvencijado y maltrecho.

Una persona es descuajeringada cuando se le nota descuidada en el aseo o en la forma de vestir y muestra un estilo desaliñado o desordenado. Cuando se refiere a individuos: “Llegó a la reunión completamente descuajeringado, con la ropa arrugada y sucia”. “Después de la caminata, cayó descuajeringado en el sofá”. Si se refiere a un objeto: “El auto estaba tan descuajeringado que apenas podía arrancar”.

Otros ejemplos de uso, según la RAE:

“El armario quedó completamente descuajeringado después de que los ladrones lo saquearan” (objeto desarmado).

“Se presentó a la fiesta descuajeringado, con la camisa arrugada y los zapatos sucios” (persona desaliñada).

“Tras diez horas de trabajo, estaba tan descuajeringado que no podía moverse” (agotamiento físico).

En el caso del Ecuador este vocablo es utilizado en la Sierra, de preferencia, y muy poco o nada en la Costa y la Amazonia. Padece de eufonía por ser incómoda al oído y a la sensibilidad. Si se atiende al uso y a la caracterización social, descuajeringado es una expresión popular que retrata una persona o una situación desordenada, que se opone a lo sobrio, limpio, elegante y organizada.

En resumen, descuajeringado es un término coloquial que refleja desorden, descuido o deterioro, aplicable tanto a personas como a objetos o circunstancias.