¿Qué es el 'cuello de WhatsApp' y cómo tratarlo?

El uso excesivo de los dispositivos móviles genera dolencias como el "cuello de WhatsApp", síndrome de ojo seco y "pulgar atascado", propias de la era digital. Los expertos tienen recomendaciones para quienes pasan más de dos horas en el celular, según informó el portal web El Clarín.

El 'cuello de WhatsApp' es un malestar en la zona cervical asociada a pasar entre dos y cuatro horas diarias en el teléfono con la cabeza inclinada. El kinesiólogo Diego Castagnaro explica esta y otras molestias vinculadas al manejo de las nuevas tecnologías.



"Por un lado, nuestro cuerpo debe hacer mucho esfuerzo para mantener esas posiciones antinaturales, y por el otro, al no movilizar el cuello, por ejemplo, los grupos musculares pierden fuerza y se debilitan, como todo lo que no se utiliza", agregó el especialista y director de la carrera de Kinesiología de la Fundación Barceló para El Clarín.



Cagnaro involucra al "ojo seco" y "pulgar atascado" en la categoría de padecimientos del siglo XXI. "El 'pulgar atascado' ocurre cuando "las articulaciones del pulgar permanecen mucho tiempo hacia la cara interna de la mano", indica el experto.



En cambio, el oftalmólogo Alejandro Aguilar explicó que el síndrome de ojo seco se origina con "la creciente polución ambiental, la climatización artificial de los ambientes cerrados y la alta exposición a las pantallas", aseguró el médico. Esta patología puede afectar a tres de cada 10 personas.



"El síndrome se caracteriza por la alteración en la producción de lágrimas, que genera síntomas como irritación y picazón ocular y molestias al utilizar lentes de contacto. No tratarlo puede generar graves consecuencias, ya que el párpado está en permanente fricción con el ojo y esa fricción puede generar daño", alertó el profesional.



Los expertos aconsejan "situar el equipo a la altura de los ojos para evitar flexionar la columna, usar almohadillas de descanso cuando se trabaja con 'mouse', elongar (estirar un músculo) y hacer actividad física de bajo impacto, como natación o pilates".



Por otro lado, el investigador principal del Conicet y presidente de la Sociedad Argentina de la Superficie Ocular (Saso), Alejandro Berra, recomendó reducir las horas de exposición frente a las pantallas de la computadora, celular o televisor para tratar el síndrome de ojo seco.



"Quienes están más tiempo frente a la pantalla parpadean menos, y por lo tanto las lágrimas se evaporan más rápido. Muchas veces, los dispositivos no están ergonómicamente ubicados ni a la distancia adecuada, y también puede incidir la calibración del brillo", detalló.