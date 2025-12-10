‘The Shadow’s Edge‘ vuelve a poner a Jackie Chan en el ojo de los amantes de las cintas de acción.

La película circula con fuerza en redes y también en búsquedas, especialmente en Latinoamérica.

Más noticias

Un thriller que mezcla tecnología, acción y persecuciones

El Deadline cuenta la historia que sigue a un grupo de ladrones que sorprende a la policía de Macao.

Ellos logran burlar el sistema de vigilancia avanzada conocido como Sky Eye.

Ante el caos, la policía decide llamar al experto en ciberinteligencia Wong Tak-chong, interpretado por Jackie Chan.

Él vuelve después de años fuera de la fuerza y con sospechas sobre su pasado.

Tak-chong lidera un equipo especial donde aparece He Qiuguo, interpretada por Zhang Zifeng. Ella se une con motivos personales que marcan su camino dentro de la misión.

Muy pronto el equipo identifica a su principal enemigo. Se trata de Fu Lung-sang, interpretado por Tony Leung Ka-fai, un fugitivo que lleva años esquivando la justicia.

Un reencuentro entre dos gigantes asiáticos del cine

Chan y Leung vuelven a compartir pantalla tras dos colaboraciones pasadas. Ellos ya trabajaron juntos en La Isla del Fuego en 1990 y El Mito en 2005.

La película marca su tercera reunión, aunque no todo ha sido elogios.

Varias críticas señalan que la cinta cae en clichés tecnológicos que afectan su narrativa, como cuenta The Staits Time.

El filme apuesta por hackers imposibles y soluciones demasiado rápidas. Para algunos especialistas, estos recursos restan fuerza a la historia central.

Mira el trailer aquí.

Un proyecto ambicioso con equipo internacional

‘The Shadow’s Edge’ está dirigida por Larry Yang.

Él es considerado una de las nuevas voces del cine chino.

La cinta fue filmada en Macao entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Algunas escenas se rodaron en lugares icónicos como la Torre de Macao y Coloane.

Jackie Chan, de 71 años, realizó todas sus acrobacias sin dobles. El equipo de producción destacó su entrega durante todo el rodaje, como detalla Screen Daily.

La película tuvo su estreno mundial en Pekín el 3 de agosto de 2025.

Después llegó a cines de China el 16 de agosto y a Hong Kong el 11 de septiembre.

La pregunta que crece en Ecuador

En Google aumentan las búsquedas sobre su llegada a la región.

La película genera curiosidad por su trama y por su elenco de alto perfil.

Finalmente, su estreno en Ecuador está confirmado para el 19 de agosto.