¿Cuándo se estrena el capítulo final de ‘Stranger Things’?

Netflix vuelve a poner a ‘Stranger Things’ en el centro de la conversación global.

La plataforma organiza el final de la serie en una fecha clave del calendario.

El camino hacia el desenlace se activó con nuevos episodios.

El último capítulo ya tiene día y hora confirmados.

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Un estreno pensado para fin de año

Netflix lanzó el jueves 25 de diciembre la segunda parte de la quinta temporada.

Este bloque incluye los episodios cinco, seis y siete.

La estrategia apunta a mantener a la audiencia conectada durante los feriados.

El cierre definitivo quedó reservado para la última semana del año.

La fecha del episodio final

El capítulo 8 de ‘Stranger Things 5’ se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2035.

Es el último episodio de la serie.

Netflix confirmó que el lanzamiento será global y simultáneo.

El capítulo lleva por título The Rightside Up.

Horario para Ecuador y la región

Por si te lo preguntabas: ¿A qué hora se estrena ‘Stranger Things 5’ el 31 de diciembre?

Según Meristation, en Ecuador, el episodio final estará disponible desde las 19:00.

El horario responde a la liberación global de Netflix.

En Argentina se podrá ver desde las 21:00. En Colombia y Perú, el estreno será a las 19:00.

Cómo se dividió la temporada

La quinta temporada se lanzó en tres partes. La primera llegó a finales de noviembre.

El segundo volumen se habilitó el 25 de diciembre.

Es episodio completa una estructura total de ocho capítulos.

El contexto de la historia

La temporada final se sitúa en el otoño de 1987. La trama ocurre un año después de los hechos de la cuarta entrega.

Hawkins sigue afectada por la apertura de brechas espaciales.

Los protagonistas se mantienen unidos con un solo objetivo.

Un episodio con duración especial

El episodio 8 tendrá una duración aproximada de dos horas y ocho minutos.

El formato se acerca al de una película.

La plataforma apuesta por un final extenso y emocional.

Así se despide una de sus series más influyentes.

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