¿Qué dicen las primeras críticas de la película 'Dragon Ball Super: Broly'?

La nueva película de 'Dragon Ball', el vigésimo largomentraje de la franquicia y primero de la saga Super, está a poco más de un mes de llegar a los cines. En Japón ya han comenzado los pases previos de la película para la prensa, y con ello han llegado las primeras críticas. ¿Cumplirá el regreso de Broly las expectativas de los fans?

Diversas reacciones a 'Dragon Ball Super: Broly' se han estado publicando en las redes en los últimos días. Pero entre ellas destaca la reseña del medio japonés Sora News 24, que asegura que la nueva aventura de Goku y compañía es "en resumen, increíble".



"Todo el trabajo de arte de la película tiene un aspecto cálido, como si estuviese hecho a mano", afirma la reseña. "Un concepto refrescante en comparación con las típicas imágenes digitalizadas y abrumadoramente reales del anime actual".



Y la crítica no sólo admira el aspecto artístico de la película, también señala que lo que hace grande la película de 'Dragon Ball Super' son, sobre todo, las peleas entre Broly, Vegeta y Goku. "Pero ante todo, lo que hace grande ésta película son las escenas de batalla entre Broly, el Saiyan legendario, Goku y Vegeta. ¡Va en serio cuando decimos que la lucha es épica!".

Video: YouTube, cuenta: Fandango Latam





"Son unas buenas secuencias de combate tradicional a la antigua usanza. Y hay muchas peleas. No creemos que los fans vayan a decepcionarse", concluye la revisión de Sora News 24, para alegría de los fans. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque el medio también señala la ausencia de otros personajes clásicos aparte de los Saiyan, en especial Piccolo.



"En general la película deja una sensación bastante agradable de volver a los orígenes. Con un aspecto artístico más tradicional y un choque directo de poderes inmensos. Los fans no pueden perderse la oportunidad de disfrutarla en pantalla grande", sentencia la publicación del medio japonés.

'Dragon Ball Super: Broly' llegará a los cines japoneses en diciembre de 2018. El estreno en Latinoamérica está previsto para el 2019

