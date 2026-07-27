Cristiano Ronaldo producirá y protagonizará serie ‘Day 1s’

El deportista Cristiano Ronaldo, decidió dar un salto profesional hacia el mundo de la televisión.

A sus 41 años, el portugués producirá y protagonizará una serie dramática titulada ‘Day 1s’.

Este proyecto representa un nuevo capítulo en su carrera y busca explorar oportunidades en el ámbito del entretenimiento.

Colaboración con Matthew Vaughn

De acuerdo con Cultura Ocio, la serie cuenta con la colaboración del director Matthew Vaughn, reconocido por su trabajo en la saga ‘Kingsman’.

El rodaje ya se encuentra en marcha en Barnet FC, lo que aporta autenticidad al proyecto.

Además de Ronaldo, el elenco incluye a Thierry Henry, exrival de la Premier League y figura central del Arsenal.

La trama de ‘Day 1s’ se centra en Stanley Dalton, un agente de fútbol influyente interpretado por Damian Lewis, conocido por sus papeles en ‘Homeland’ y ‘Billions’.

Esta historia se inspira en una idea desarrollada por Darren Dein, un agente real vinculado a Henry.

Una visión que busca romper los esquemas del cine

Según el medio Nuestro Diario, la producción es parte de UR•Marv Studios, empresa co-dirigida por Ronaldo y Vaughn.

Este estudio tiene como objetivo romper con lo establecido en la industria del entretenimiento y crear contenidos audiovisuales atractivos para el público.

Vaughn destacó: “Cristiano ha creado historias dentro del campo que yo no podría haber escrito” y expresó su deseo de crear “películas inspiradoras” junto al astro.

El impacto mediático de Cristiano Ronaldo

A pesar de su incursión en la televisión, Ronaldo continúa enfocado en su carrera deportiva con el Al-Nassr.

Con más de mil millones de seguidores en redes sociales, su poder mediático convierte a ‘Day 1s’ en un proyecto con gran potencial comercial y alcance internacional.

En este contexto, el interés por las historias deportivas británicas ha resurgido, haciendo que este proyecto sea considerado un producto de prestigio debido a la calidad del equipo detrás de cámara y su enfoque realista sobre el fútbol.