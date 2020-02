El cortometraje con el que Joaquin Phoenix se une la lucha ambiental con Extinction Rebellion

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Joaquin Phoenix, además de ser uno de los actores más prolíficos que tiene Hollywood en la actualidad, es un ávido activista que ha participado en campañas a favor de la buena educación, nutrición y cambio social. Tras su brillante actuación en ‘Joker’, el intérprete decidió que su próxima aparición en pantalla fuese una producción que busca la conciencia ambiental. Se trata de ‘Guardians of Life’ (‘Guardianes de la vida’), el primero de 12 cortometrajes que forman parte de la campaña Mobilize Earth, liberado el 6 de febrero de 2020.

El proyecto audiovisual es impulsado por Extinction Rebellion y Amazon Watch, organizaciones internacionales que luchan por la defensa del medioambiente.



La historia sucede en un quirófano desinfectado. Entre la incertidumbre y la desesperación, un grupo de médicos, liderado por Phoenix, intentan salvar la vida de un paciente. Pero, poco a poco y pese a los esfuerzos de los especialistas, sus heridas causadas por el fuego y la pérdida de sangre, fulminan la existencia de quien yace en la camilla.

Video: YouTube, cuenta Extinction Rebellion

No hay nada que hacer. Intentan reanimar al paciente, salvar su corazón pero ya no hay vida. Decepcionado, Phoenix abandona la sala. Los doctores, conmovidos, intentan no llorar, mientras se confirma la hora de muerte: 00:00. Comienzan a dejar el quirófano y solo una doctora decide permanecer en la sala.



Entonces, inicia otro proceso de reanimación y sostiene en sus manos al ‘paciente’ y lo revela. No es un ser humano, es el mundo afectado por las llamas en sus continentes. Se observa al rojo vivo cómo los territorios naturales de Australia y Brasil se consumen, aunque aún hay esperanza.



En la producción, donde también aparecen los actores Rosario Dawson (‘Sin City), Matthew Modine (‘Stranger Things’) y Oona Chaplin (‘Avatar’), el objetivo es impactar para concienciar. Sobre la producción, Phoenix dice en la plataforma de Mobilize Earth que “la gente no se da cuenta que aún tenemos tiempo, pero que ello requiere que actuemos y hagamos cambios profundos en nuestros hábitos de consumo”.

Asimismo, el protagonista de producciones como ‘Her’ y ‘Walk The Line’ recuerda que, para enfrentar la crisis climática, “no podemos esperar a que los gobiernos resuelvan el problema para nosotros. Tenemos una responsabilidad personal en hacer nosotros mismos estos cambios en nuestras propias vidas y hacerlo ya”, señaló.