Consejos para empacar sus maletas en estas vacaciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las vacaciones escolares son un periodo durante el que las familias del Ecuador aprovechan para salir de viaje. Ya sea un vuelo al exterior o un paseo local, uno de los más grandes dolores de cabeza de los viajeros suele estar relacionado con el equipaje.

La revista especializada en turismo Travel and Leisure asegura que hay muchas cosas que tomar en cuenta al momento de determinar qué llevar al viaje. Entre estas resalta: "el tipo y duración de su viaje, su itinerario, el clima, el tamaño de su equipaje y cualquier tipo de restricción de peso del mismo impuesto por el medio en el que se transportará".



Empacar conjuntos de ropa predeterminados puede ayudar a que usted no lleve en su viaje más de la que necesitará, dice el medio. Con este pensamiento en mente se puede llevar solo algunas prendas y no llenar su maleta con ropa que finalmente no usará.

Empacar conjuntos de ropa puede ayudar para que usted no empaque en exceso. Foto: Pxhere.



La revista Marie Claire recomienda empacar dos camisetas o prendas superiores por cada pantalón, pues asegura que es más probable que una persona utilice más de una vez un par de pantalones que una camiseta.



Lleve en su maleta de mano objetos esenciales como otra mudada de ropa, una pijama, un abrigo, ropa interior y productos esenciales para la higiene como shampoo, acondicionador, un cepillo de dientes, pasta dental, desodorante, etc. Esto le ayudará a reducir el peso de su equipaje y a estar preparado para cualquier imprevisto.



Recuerde que si usted viaja en avión existen restricciones y los envases con líquidos no pueden sobrepasar los 100 ml de producto. Todas las botellas deben ser transportadas en una bolsa de plástico transparente con cierre adhesivo.

Tome en cuenta que los equipajes de mano tienen restricciones de tamaño y peso. Foto: Pxhere.



Empaque un kit de medicinas básicas y primeros auxilios para poder atender así cualquier pequeña emergencia que se presente durante el viaje. Un dolor de cabeza, mareo, dolor de oídos o una herida pueden causar que una persona pase un mal momento en sus vacaciones, por lo que tener a la mano medicinas o insumos para atenderlos rápidamente puede hacer la gran diferencia, recomienda Travel and Leisure.



Uno de los objetos que genera más peso y ocupa más espacio en una maleta es el calzado, por ello, los editores de Travel and Leisure dicen que se debe ser "selectivo" sobre los zapatos que lo acompañarán en su viaje. Otro consejo que dan es llevar siempre una funda para empacar en ella cualquier zapato sucio o ropa mojada que pueda manchar o humedecer el resto de su ropa.



Para ocupar menos espacio en la maleta, recomienda el medio USA Today, puede utilizar la técnica de enrollar su ropa en lugar de doblarla. Esto sirve especialmente si usted viaja siempre con mucha ropa o si en el camino compró algunas prendas nuevas.

Elegir maletas de colores llamativos o colocar un distintivo puede ayudarle a identificar su equipaje. Foto: Pxhere.

El medio también sugiere a los viajeros familiarizarse con la política de equipajes de su aerolínea. Esto con el fin de evitar cobros inesperados al momento de dejar sus maletas en el avión. El sitio web del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito recomienda que los pasajeros confirmen las regulaciones de equipaje con cada aerolínea, ya que estas pueden variar según el destino.

Finalmente, la revista Marie Claire recomienda que los viajeros elijan maletas que se puedan distinguir con facilidad. Esto para evitar que su equipaje se pierda o sea tomado por error por otro pasajero. No olvide colocar en su equipaje un distintivo como una etiqueta en la que pueda escribir su nombre.