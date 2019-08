Consejos para cuidar su casa mientras sale de viaje 

LEA TAMBIÉN

Este viernes 9 de agosto del 2019 se inicia el séptimo feriado nacional. Con él llegan tres días de asueto por la conmemoración de los 210 años del Primer Grito de la Independencia, del 10 de Agosto de 1809 y los destinos ya están preparados para recibir a los turistas.



Dejar sola la vivienda, ya sea durante un periodo de tiempo corto o largo, siempre puede ser motivo de preocupación para los viajeros. Por ello, le presentamos algunos consejos sobre cómo mantener segura su casa mientras usted se relaja fuera de la ciudad.



1) No anuncie su viaje en redes sociales

En una época en la que todo se comparte en redes, puede parecer difícil no compartir con sus contactos que saldrá de vacaciones. Sin embargo, es recomendable no hacerlo. Según el portal estadounidense Huffington Post en las publicaciones se pueden revelar detalles como el tiempo en el que la casa permanecerá sola, lo que facilitaría que personas interesadas en acceder a su vivienda para robar sepan el tiempo que tienen para hacerlo.



2) Desconecte los dispositivos

Es difícil conocer con anticipación de cortes de energía eléctrica o variaciones de voltaje que pueden causar daño a los distintos aparatos que tiene enchufados en su casa. Por ello, es recomendable que desconecte la mayor cantidad posible de estos, así evitará que se dañen. Esto también puede prevenir incendios, según el portal Cnet.



3) Coloque temporizadores en las luces

Con la ayuda de temporizadores es fácil dar la impresión de que una persona se encuentra en casa, al menos por las noches, pues estos hacen que las luces se enciendan y se apaguen después de cierto tiempo. Actualmente existen también bombillas inteligentes que usted puede controlar de forma remota, y programar para diferentes horas todos los días.



4) Revise puertas y ventanas antes de salir



Antes de salir, revise que todas las puertas y ventanas por las que un intruso podría acceder a su hogar estén bien cerradas. Según CNET, "es fácil olvidarse de aquella puerta que casi nunca se usa, que será el primer lugar por el que un ladrón pueda ingresar a su casa".



5) Evite que se acumulen periódicos o correspondencia en su puerta

Si usted recibe su correspondencia directamente en casa y planea ausentarse por mucho tiempo, es recomendable que le solicite a una persona de confianza que visite su vivienda con cierta frecuencia y deje en el interior de la misma las cartas o periódicos. La presencia de estos elementos en el exterior de una casa deja ver que está desocupada, dice el portal Travel Geekery.



6) Notifique a sus vecinos y a la Policía Comunitaria de su ausencia



Si sus vecinos son de su confianza y usted mantiene una buena relación con ellos hágales saber que se ausentará por unos días. De esta forma ellos podrán detectar cualquier anormalidad con su vivienda y, de ser necesario, llamar a los servicios de emergencia.



En Ecuador, La Policía Nacional también tiene un programa de encargo de domicilio que le puede ayudar a vigilar su casa mientras usted no está. Según se explica en la página web del Ministerio de Gobierno, para activar este servicio usted debe acercarse personalmente a la UPC más cercana de su casa y dejar sus datos personales y la dirección exacta de su domicilio.



"También es necesario que el Policía acompañe al propietario de la vivienda para conocer las características del domicilio. Además, la persona deberá dejar un número de teléfono para que los agentes le puedan llamar en caso de emergencia".



Tras seguir este procedimiento, "los uniformados se comprometerán a visitar regularmente el inmueble encargado, con la finalidad de que los delincuentes no ingresen y se lleven objetos de valor".



7) No olvide a sus mascotas

Aunque cada vez hay más destinos 'pet-friendly' en el Ecuador, hay ocasiones en las que viajar con la mascota no es una posibilidad. Por ello, es importante que usted determine qué hacer con su animal de compañía durante el tiempo que dure su viaje.



Una opción es encargar a su perro o gato en un hotel que se encargará de alimentarlo, ejercitarlo y cuidarlo mientras usted no está. Antes de elegir dónde encargar a su mascota es importante verificar que los hoteles tengan el espacio y las seguridades adecuadas, además de personal calificado para atenderla.



Otra es solicitar a alguien de su confianza que cuide a su mascota.