El conmovedor mensaje de la madre de Cameron Boyce a dos semanas de su muerte

La muerte de la estrella de Disney, Cameron Boyce, quien falleció la noche del sábado 6 de julio del 2019 mientras dormía, dejó a su familia devastada, especialmente a su madre Libby. Ella vivió la pérdida refugiada en sus seres queridos y amigos. Tras dos semanas del deceso, el domingo 21 de julio del 2019 decidió romper el silencio y público en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje que, aunque corto, conmovió a los seguidores de su hijo.

“Él es mi guía”, escribió la madre. El texto, que concluye con el emoticón de un corazón, acompaña una fotografía que, en blanco y negro, deja ver a Cameron descansando junto a su madre, que sonríe en primer plano. Los fanáticos de la estrella de Disney no contuvieron sus mensajes de apoyo.



“Él fue increíble, como ninguno en el mundo. De verdad estoy agradecida por haber podido coincidir en esta vida y en este mundo. Él tenía un corazón de oro y un alma hermosa”, comentó una seguidora. Otro usuario se solidarizó con la madre y le envió fuerzas. “De verdad siento tu pérdida. Yo solía ver las películas de Cameron. Me duele ahora pero no puedo imaginar cómo lo sientes tú como su madre. Que Dios te brinde la fortaleza necesaria. Sé que Cameron te mira desde arriba”, escribió.

Desde el día de su fallecimiento, las muestras de cariño para el actor se extendieron a escala mundial, comenzando por Victor Boyce, su padre. Sincero, concreto y emotivo. Así fue el mensaje que el padre compartió con el mundo el lunes 8 de julio del 2019, por medio de su cuenta de Twitter.



“Estoy abrumado por el amor y el apoyo que mi familia y yo hemos recibido. De verdad ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no me puedo despertar. No les podría agradecer lo suficiente”, dijo Boyce.



En las redes sociales de sus padres Victor, Libby y su hermana Mayah, uno de los rostros protagonistas a través de las fotografías era el joven. Victor publicaba con frecuencia las aventuras viajeras que compartía con su hijo, además de su pasión por los animales y la bicicleta.

El 10 de julio, Victor compartió la imagen que, según dijo, fue tomada solo unas horas antes de que Cameron muera. El padre no ocultó su pesar en el mensaje. "Lo extraño terriblemente. Espero que nunca nadie tenga que sentir la agonía que estoy sintiendo, pero nadie es inmune a la tragedia", dice el texto.



Libby, en cambio, disfrutaba compartiendo fotografías de sus días cotidianos. También le gustaba recordar el paso del tiempo con imágenes de Cameron cuando era apenas un pequeño de cinco años y sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

Cameron Boyce dejó una larga gama de papeles con los que logró el cariño del público. Entre sus primeras apariciones, en 2008, destaca su aparición en el videoclip That Green Gentleman de la banda estadounidense Panic! at the Disco. Su carrera fue ascendiendo con su participación en la serie ‘Jessie’, la saga ‘Descendants’ y la comedia ‘Mrs. Fletcher’ de la cadena televisiva HBO.