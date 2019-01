Durante un concierto, Ozuna ofreció disculpas por video íntimo filtrado 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Durante el concierto Calibash, que reunió el pasado 26 de enero del 2019 a representantes de la música latina en Las Vegas, el cantante puertorriqueño Ozuna se refirió a la difusión de un video "íntimo" suyo. En su presentación el intérprete de Vaina Loca habló de los "errores del pasado".

Según reporta la revista People en Español, el cantante se mostró visiblemente emocionado durante su participación en el Calibash. "Como todo un hombre estoy aquí, dándoles la cara a ustedes y pidiéndoles disculpas. Los amo mucho y los quiero con el corazón", dijo el cantante.



Ozuna aprovechó su intervención en el evento para ofrecer un consejo basado en la experiencia que vivió. "Nunca lo olviden. Yo tengo una experiencia y tengo un consejo para todos los jóvenes. Nunca pierdas las esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando", dijo.



Pero además añadió que el pasado no le importa y que está enfocado en el ahora. "No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Y pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos. Le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las que se sintieron ofendidas", expresó.



El pasado 24 de enero del 2019, el mánager del cantante puertorriqueño confirmó la existencia de un video "íntimo" en el que participó Ozuna cuando aún era menor de edad. El clip circuló bajo las redes sociales bajo el nombre de 'NY Sex Chronicles'.



Según el mánager de Ozuna, el video fue difundido con la intención de extorsionar al cantante. "Cabe aclarar que además fue editado con el fin de causar más daño", expresó en una nota de prensa en la que añadió que en su momento "se denunció el esquema de extorsión del cual fue víctima" el cantante y que ya "se están tomando las medidas legales necesarias".

En la nota, la agencia que representa a Ozuna recordó que el envío, publicación y posesión de videos de menores de edad "constituyen delitos estatales y federales".